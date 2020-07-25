Появился трейлер второго сезона «Темных начал»

Во время проведения Comic-Con at Home телеканал HBO представил дебютный трейлер второго сезона сериала «Темные начала» с Джеймсом МакЭвоем и Дафни Кин.





В основе сюжета лежит трилогия Филипа Пулмана. Сериал повествует о девочке по имени Лира Белаква, которая живет в мире, населенном ведьмами и бронированными медведями. Здесь у каждого человека есть свой деймон — физическое воплощение души в животном. Благодаря опекуну Азриэлу Лира перемещается в параллельные земли, где знакомится с мальчиком Уиллом из мира без магии.

Трейлер второго сезона показал Эндрю Скотта, который сыграет полковника Джона Парри, а его деймона озвучит Фиби Уоллер-Бридж, с которой Скотт играл в «Дряни».

Премьера состоится осенью 2020 года.

Источник: film.ru