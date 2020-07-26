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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Появился отрывок из пятого сезона «Рика и Морти». В нем пародируют супергероев
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Сегодня в 10:00

Появился отрывок из пятого сезона «Рика и Морти». В нем пародируют супергероев

В рамках [email protected] зрителям показали первый отрывок из пятого сезона «Рика и Морти». В конце двухминутного ролика безумный ученый и его внук приземляются посреди океана и встречают героя c трезубцем в руке. По всей видимости, это отсылка сразу к трем супергероям из комиксов — Нэмору, Аквамену и Подводному.



По словам создателя сериала Дэна Хармона, работа над сценарием и озвучиванием пятого сезона завершена, и сейчас авторы сочиняют сюжет шестого.

Источник: kinopoisk.ru

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#comiccon #новыйсезон #рикиморти
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