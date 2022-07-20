Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
poyavilsya-oficial-nyy-sinopsis-prodolzheniya-dyuny-deni-vil-neva
Появился официальный синопсис продолжения «Дюны» Дени Вильнева
108
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:54

Появился официальный синопсис продолжения «Дюны» Дени Вильнева

Warner Bros. и Legendary опубликовали синопсис «Дюны-2» Дени Вильнева, а также полный актерский состав.

Грядущая картина продолжит рассказ о путешествии Пола Атрейдеса, когда он объединился с Чани и фременами, чтобы отомстить заговорщикам, уничтожившим его семью. «Столкнувшись с выбором между любовью всей своей жизни и судьбой известной вселенной, он пытается предотвратить ужасное будущее, которое может предвидеть только он», — гласит официальный синопсис.

В продолжении вновь появятся такие актеры, как Тимоте Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Баутиста, Шарлотта Рэмплинг и Стивен Хендерсон.

Кроме того в «Дюне-2» сыграют Флоренс Пью, Леа Сейду и Сухейла Якуб, а также Остин Батлер в роли Фейда-Раута Харконнена и Кристофер Уокен в роли императора.

Источник: daily.afisha.ru

б2.png

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#фильм #актеры #дюна #сиквел #warnerbros
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
1 января в Алматы пройдет «Забег обещаний»
2088
Tesla открыла завод в Берлине
651
TikTok может добавить в приложение эффекты дополненной реальности
575
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.