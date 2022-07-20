Появился официальный синопсис продолжения «Дюны» Дени Вильнева

Warner Bros. и Legendary опубликовали синопсис «Дюны-2» Дени Вильнева, а также полный актерский состав.

Грядущая картина продолжит рассказ о путешествии Пола Атрейдеса, когда он объединился с Чани и фременами, чтобы отомстить заговорщикам, уничтожившим его семью. «Столкнувшись с выбором между любовью всей своей жизни и судьбой известной вселенной, он пытается предотвратить ужасное будущее, которое может предвидеть только он», — гласит официальный синопсис.

В продолжении вновь появятся такие актеры, как Тимоте Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Баутиста, Шарлотта Рэмплинг и Стивен Хендерсон.

Кроме того в «Дюне-2» сыграют Флоренс Пью, Леа Сейду и Сухейла Якуб, а также Остин Батлер в роли Фейда-Раута Харконнена и Кристофер Уокен в роли императора.

Источник: daily.afisha.ru



