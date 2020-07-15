Появился новый трейлер второго сезона «Алиениста»

Канал TNT представил новый трейлер второго сезона сериала «Алиенист», который выйдет с подзаголовком «Ангел тьмы».





Сериал снят по роману Калеба Карра. Главные роли вновь исполнят Дакота Фаннинг, Люк Эванс и Даниэль Брюль.

«Алиенист» вышел в эфир в январе 2018 года. В центре сюжета находятся репортер, доктор и полицейская, которые расследуют серию убийств в Нью-Йорке XIX века. В этот раз они отправятся на поиски пропавшего ребенка консула Испании и попытаются обличить коррупцию в городе.

Изначально новые серии должны были начать выходить с 26 июля, но премьеру перенесли на неделю раньше. Первый эпизод будет доступен уже 19 июля.

Источник: film.ru