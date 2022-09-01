Появился мессенджер для общения под водой AquaApp

Погрузившись в воду на пять-десять метров, смартфон теряет сигнал. А вместе с ним перестают работать и стандартные мессенджеры. Но не AquaApp. Это приложение с говорящим названием использует звуковые волны для передачи сообщений под водой.

Когда радиоволны поглощаются водой, ни один из сигналов, которые посылают или принимают наши телефоны, не может дойти до места назначения. По этой причине, подводным аппаратам нужен трос. С его помощью срочную информацию передают на глубину и обратно на поверхность. У профессиональных дайверов другое средство связи: язык жестов. В их арсенале — десятки сигналов, сообщающих о том, что «мало воздуха», «опасность справа» и так далее.

Приложение использует динамик телефона для создания высокочастотных звуковых сигналов. Единственное, что надо сделать владельцу — скачать приложение и купить водонепроницаемый чехол для своего гаджета.

Источник: srsly.ru