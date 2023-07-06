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poyavilsya-elektrobayk-so-vstroennym-chatgpt
Появился электробайк со встроенным ChatGPT
166
Главный

04.07.2023

Появился электробайк со встроенным ChatGPT

Китайский производитель Urtopia произвел фурор на выставке Eurobike 2023, представив там первый в мире электровелосипед, в который интегрирован ChatGPT. Вне байка чат-бот, разработанный компанией OpenAI, способен общаться с пользователем в диалоговом режиме и решать текстовые запросы. В новом проекте Urtopia ChatGPT превратился в голосового помощника.



Как работает «умный» электровелосипед, на выставке показали на примере демонстрационной модели. На левой ручке руля находится кнопка. Нажав на нее, водитель активирует голосового помощника ChatGPT. Продолжая нажимать на ту же кнопку, пользователь может задавать чат-боту все новые и новые вопросы, общаясь с велосипедом как на метафизические темы, так и на повседневные.

Вместе с интеграцией ChatGPT электробайк снабдили другими полезными функциями. К примеру GPS-навигация упрощает планирование маршрута, инструменты обеспечения безопасности, соответственно, обеспечивают безопасность, журнал данных помогает гонщикам отслеживать свои успехи, а возможность связать электровелосипед с платформами вроде Apple Health и Strava позволяет отслеживать дополнительную информацию и делиться достижениями с друзьями.

Источник: srsly.ru

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