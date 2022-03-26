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Появилась карта улиц США, где чаще всего снимали кино
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Сегодня в 09:28

Появилась карта улиц США, где чаще всего снимали кино

Агентство недвижимости American Home Shield собрало все данные об улицах, появившихся в фильмах и сериалах, и создало карту страны, по которой можно быстро найти самые популярные у кинематографистов районы.


Девять из десяти самых часто снимаемых улиц расположены либо в Нью-Йорке, либо в Лос-Анджелесе. Лидером по числу появлений в фильмах стал Голливудский бульвар: он обошел другие улицы с большим отрывом, появившись в 133 фильмах. На втором месте идет бульвар Сансет, который показали в 64 картинах, а бронзу взял нью-йоркский Парк-авеню. В топе самых киношных улиц также оказались Бродвей, Пятая авеню и Уолл-стрит.

American Home Shield составила не только общую карту с улицами, снятыми в кино, но и несколько карточек о конкретных городах. На них можно увидеть, какие именно улицы были задействованы в кинопроизводстве, и посмотреть, что именно и для каких картин там снималось.

Чтобы собрать все эти данные, создатели проекта использовали данные сервиса IMDb: они взяли фильмы, вышедшие с 1 января 1900 года по 31 декабря 2020-го, у которых были указаны места съемок, проанализировали полученные данные и на их основе составили карту.

Источник: srsly.ru

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