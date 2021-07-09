«ПостНаука». Где найти бесплатные лекции и статьи от ученых и специалистов

Как все началось

«ПостНаука» — это проект о современной науке и ученых, которые ее создают. Проект начал свою работу в январе 2012 года. С тех пор было опубликовано больше 3500 материалов. Всего в работе проекта приняли участие больше 800 ученых из разных исследовательских областей, в том числе нобелевские лауреаты и представители зарубежной науки.





Задачу проекта основатели «ПостНауки» формируют так: создать платформу, на которой ученые становились бы известными не только для узкого академического круга, но и для широкой аудитории.

Особенности проекта

Образовательный проект «ПостНаука» стремится показать настоящую науку через реальных людей, профессоров и специалистов.

Основная идея в том, что авторами выступают сами ученые, которые говорят об исследованиях от первого лица.

Про контент

На образовательной платформе «ПостНаука» есть несколько форматов. В «Журнале» вы найдете путеводители по миру научного знания, краткие ответы ученых на распространенные вопросы, обстоятельные лонгриды о достижениях науки и современных технологиях, инфографику, рекомендации книг, фильмов и сериалов.

В разделе «Гид» под одной тематикой собираются разные аудио, видео и текстовые материалы. За каждым гидом закрепляется научный консультант — специалист, который следит за тем, чтобы материал подбирался правильно.

«Курсы» состоят из цикла видео-лекций и статей, обычно подготовленных одним специалистом. В каждом курсе подробно разбирается одна тема, например, устройство мозга или история литературы.







Раздел «ПостНаукаTV» состоит из лекций российских и зарубежных ученых. Тут собраны интервью с исследователями науки и практикующими специалистами, а также образовательные мультики для всех возрастов.

В «Играх» собраны тесты, игры и задачки, все, что нужно, чтобы проверить свои знания.

Для кого

По данным проекта, сайт «ПостНауки» ежедневно посещают больше 20 000 человек. Это образованные люди, заинтересованные в дополнительных знаниях и готовые к усвоению сложного материала.

Проект «ПостНаука» разнообразен. Каждый пользователь найдет интересную для себя тему и подходящий формат для ее изучения.

Что дает людям

Основатели платформы стараются освещать актуальные теории, идеи, концепции, законы и понятия в современных областях знаний. Аналитическое подразделение «ПостНауки» организует исследования и оказывает экспертную поддержку образовательным и просветительским проектам.

«ПостНаука» разрабатывает спецпроекты вместе с партнерами: университетами, исследовательскими институтами, некоммерческими фондами и коммерческими организациями. Спецпроект ― это возможность рассказать о своей деятельности в сфере науки, образования, просвещения и технологий подготовленной аудитории «ПостНауки».





Виктория Солер, преподаватель английского языка, @soler_english





Я изучала лингвистику, биологические аспекты сна, немного нейроконтента. Контент «ПостНауки» подкинули алгоритмы YouTube, а потом я узнала и о платформе.

Мне понравился отлично настроенный поиск по тегам, минималистичный дизайн. Разобраться интуитивно, где что лежит, легко. На платформе много разного материала.

Контент в основном представлен в виде лекций. То есть, если пользователь хочет поиграться «в обучение», ему будет трудновато. Хотя лекции, которые я смотрела, не превышают 15 минут. В email-рассылке я читала, что платформа будет геймифицировать контент. Наверное, так будет еще интереснее.

Из преимуществ, кроме вышеописанных, отмечу расшифровку видео и аудио контента. Когда нет времени или возможности слушать экспертов, удобно пробежать глазами по тексту.

Мне трудно выделить недостатки. Но если прям придираться, я бы назвала минусом отсутствие сертификатов. Люди сегодня любят бумажки и портфолио. Но опять же, платформа не заставляет проходить тесты после прослушивания, все по-взрослому и обоюдному желанию.

Во многом контент был полезный. Особенно про сон, мозг и мозг со стимуляторами. Минимум воды, максимум пользы. Иногда эксперты говорят на своем профессиональном языке, но и курсы это подразумевают. Никто не инфантилизирует аудиторию. Платформа достойна внимания пользователей.