Постапокалипсис, магия и иные миры: 12 фильмов и сериалов, снятых по известным играм

Собрали известные экранизации, которые были сняты по мотивам популярных видеоигр.





«Одни из нас», 2023

Американский сериал от канала HBO. Он основан на видеоигре The Last of Us, которую разработала компания Naughty Dog. Сюжет рассказывает историю контрабандиста Джоэла, который сопровождает девочку-подростка Элли через постапокалиптическую Америку. Сериал уже получил восторженные отзывы от критиков и зрителей, а кинокомпания продлила шоу на второй сезон.







«Аркейн», 2021

Анимационный сериал, действие которого разворачивается в мире «Лиги Легенд» — популярной многопользовательской игры. Сюжет рассказывает историю двух сестер, Джинкс и Ви, которые выросли в городе Пилтовер — месте, где сосуществуют магия и технологии. Сериал получил признание критиков за классную анимацию, отличных персонажей и эмоциональное повествование.







«Расхитительница гробниц», 2018

Фильм с Алисией Викандер в роли Лары Крофт стал перезапуском франшизы и получил положительные отзывы как фанатов, так и критиков. Захватывающее действие и качественная картинка многим пришлись по душе.







«Варкрафт», 2016

Сюжет экранизации рассказывает о первой встрече людей и орков. Это вторжение Орды в Азерот и война с Королевством Штормград.



Визуально фильм снят хорошо. Поклонникам игр понравилось, как их любимые персонажи и локации воплотились на экране. Но многие признают сюжет запутанным. Поэтому аудитория, не знакомая с лором вселенной, может не разобраться в повествовании.





«Детектив Пикачу», 2019

Картина по мотивам популярной франшизы «Покемоны». Сочетание юмора и душевности в фильме, а также яркие визуальные эффекты сделали картину культовой в мире экранизаций видеоигр.







«Анчартед: На картах не значится», 2022

Приключенческий боевик, снятый Рубеном Флейшером. Фильм рассказывает историю происхождения Нейтана Дрейка — главного героя серии видеоигр Uncharted, созданной компанией Naughty Dog.







«Ежик Соник», 2020

Экранизация культовой видеоигры была положительно оценена фанатами за юмор и игру Джима Керри в роли доктора Роботника. Еще отмечают трогательный посыл фильма и забавные боевые сцены.







«Обитель зла: Последняя глава», 2016

Фантастический фильм ужасов Пола Андерсона, продолжение фильма «Обитель зла: Возмездие» и шестая кинолента из серии «Обитель зла». Раккун-сити, корпорация «Амбрелла» и все то, за что мы любим оригинальную серию игр.







«Мортал Комбат», 2021

Адаптация классической франшизы файтингов представляет собой экшн-приключение с большим количеством знакомых персонажей и брутальными сценами сражений. Многим экранизация действительно понравилась, а в сети ходят слухи о продолжении.







«Рэмпейдж» 2018





Фильм, основанный на одноименной аркадной игре. Приматолог, которого играет Дуэйн Джонсон, должен объединиться с гориллой-альбиносом, чтобы остановить мутировавших животных. Фильм получил смешанные отзывы: некоторые хвалили экшн и харизму «Скалы», а другие сочли его очередным блокбастером.







«Принц Персии: Пески времени», 2010

Фэнтезийный боевик режиссера Майка Ньюэлла, основанный на компьютерной игре компании Ubisoft. Фильм может похвастаться впечатляющими экшн-сценами и классным актерским составом.







«Кредо убийцы», 2016

Экранизация популярной серии игр о противостоянии ассасинов и тамплиеров. Главным героем выступает Каллум Линч. В корпорации «Абстерго» он проживает воспоминания своего предка Агилара, который жил в Испании XV века. Овладев знаниями и навыками ассасина Каллум вступает в противостояние с могущественной организацией тамплиеров в наши дни.