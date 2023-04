Post Malone стал единственным артистом, восемь синглов которого получили бриллиантовый статус.

20 апреля синглы Circles, Better Now и I Fall Apart преодолели бриллиантовый порог. Он присуждается тем трекам, которые набрали 10 млн проданных экземпляров.

В честь такого события Post Malone опубликовал на стримингах сборник The Diamond Collection, в который вошли его главные хиты.

