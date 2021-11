Post Malone и The Weeknd выпустили совместный трек One Right Now

Американский музыкант Остин Пост, известный как Post Malone, и канадский певец The Weeknd выпустили совместный трек One Right Now.

Сингл, вдохновленный электропопом 80-х, стал первой коллаборацией артистов. Он появится на новом альбоме Post Malone, который выйдет в ближайшее время.

One Right Now стал вторым релизом Post Malone в 2021 году. До этого музыкант представил песню Motley Crew. The Weeknd же успел в течение года записать еще несколько коллабораций: You Right с Doja Cat, Hurricane с Канье Уэстом и Moth to a Flame со Swedish House Mafia.

Источник: daily.afisha.ru