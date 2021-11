Post Malone и The Weeknd экранизировали недавний сингл One Right Now, который войдет в грядущий альбом Post Malone.

Клип сняла украинка Таня Муиньо, работавшая с Lil Nas X, Cardi B, Скриптонитом и не только.

Сингл One Right Now, вдохновленный электропопом 80-х, появился на стримингах в начале ноября и стал первой коллаборацией музыкантов.

Для Post Malone это второй релиз в 2021-м после трека Motley Crew.

Источник: daily.afisha.ru