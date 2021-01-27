Посол Украины в Республике Казахстан: «Казах без понтов — беспонтовый казах»

Петр Врублевский, родной город — Киев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Казахстан





О переезде





Я приехал в Казахстан чуть больше трех месяцев назад. Когда я прилетел в Астану, была глубокая ночь, город светился множеством огней и погода меня порадовала. Меня сразу заселили в отель, все было спокойно и хорошо. Я специально прилетел пораньше, чтобы моя трехлетняя дочка спокойно прошла акклиматизацию.

Уже с первого дня я начал ходить в посольство пешком, так как оно было недалеко.









В бытовом плане меня все устраивает. Приятное впечатление произвел супермаркет в ТРЦ Keruen city. В целом мне понравились отделы кулинарии в столичных супермаркетах, нужно отдать должное, все для людей.

Я уже успел попробовать практически все традиционные казахские блюда. На третий день пребывания в Казахстане я уже ужинал бешбармаком. Всегда хотел попробовать это блюдо. Еще люблю баурсаки и самсу.

Сало и черный хлеб можно и дома поесть. Когда едешь за границу, нужно есть местную кухню. Но если все-таки хочется украинской кухни, мы ходим в ресторан «Мельница». Нам нравятся размеры порций и гостеприимство, сервис. А на Новый год мы заказывали там холодец и селедку под шубой, было вкусно.





У меня есть несколько советов, как адаптироваться в любой стране:





— нужно познакомиться с соседями

— обязательно попробовать местную кухню, даже если она тебе не нравится

— выехать в глубинку, посмотреть, что там происходит, и пообщаться с местным населением. Возможно, там вам расскажут больше, чем все официальные и неофициальные средства массовой информации

— подумать, какую взять с собой одежду. Потому что приехать в Астану в легоньком пальтишке — так же глупо, как везти свитер в Бангкок

— проехаться на общественном транспорте. Из-за пандемии я пока отказался от поездок на автобусе, но в Минске я пользовался и автобусами, и трамваями. А еще я удивлен, что у вас нет метро, троллейбусов и трамваев тоже.





О деятельности





Мой дедушка был дипломатом и в 1945 году был в составе украинской делегации в Сан-Франциско, во время, когда создавалась Организация Объединенных Наций. У меня не было никакой другой альтернативы, я с детства знал, что буду дипломатом. Я вырос и вот уже 24 года работаю дипломатом. Мне посчастливилось девять лет поработать в Юго-Восточной Азии: я побывал в Индонезии, во Вьетнаме и открывал посольство в Таиланде. А перед тем как приехать в Казахстан, был на миссии в Белоруссии.









Я работаю на государство, и мое внутреннее убеждение, что это моя стезя. Испытываю удовлетворение, когда понимаю, что сделал что-то полезное для Украины и украинцев. Например: благодаря нашей договоренности появились новые рабочие места в Украине или был создан какой-то проект, или новые компании будут платить налоги, и деньги пойдут в бюджет страны.

Дипломатия — это не хождение по приемам, и не нужно представлять нас в белых рубашках, на дорогих автомобилях и с бокалом шампанского. Это труд, и 99 % работы — это работа с документами, изучение информации.

В этом году я вместе с консулом запланировал выездные обслуживания граждан Украины по областям Казахстана. Все поездки по стране я планирую вместе с семьей и исходя из планов по работе. Точно хочу попасть в Алматы, Караганду и Боровое. А когда закончится пандемия, хочу свозить ребенка в Узбекистан и показать абсолютно другую цивилизацию.

Дипломатия — это не хождение по приемам, и не нужно представлять нас в белых рубашках, на дорогих автомобилях и с бокалом шампанского







В посольстве вместе с моими подчиненными планируем начать изучение казахского языка. Обучение будет проходить два раза в неделю по полтора часа.

В ближайшее время хочу организовать онлайн мастер-класс по приготовлению настоящего украинского борща. Плюс готовим большое количество мероприятий к 30-летию независимости Украины. Более точно сейчас сложно что-то сказать, потому что пока мы не можем привезти в Казахстан ни артистов, ни дизайнеров.





О людях





До приезда в Казахстан у меня был один стереотип: казах без понтов — беспонтовый казах. Но на деле я не вижу людей, которые выставляют напоказ часы за 100 тысяч долларов или ходят с телефоном Vertu и светят им.

Местные — очень добрые люди. Поздравить нас с Новым годом пришли даже соседи, что странно. В Киеве у нас никогда такого не было.









Заметил одну странность, многим нравится моя собака — мопс, но никто не хочет ее погладить.