Посол Народной Республики Бангладеш о работе дипломата и 7 годах в Центральной Азии

О переезде

О стране

Первая дипломатическая миссия была в Лондон, Великобритания

О людях

О работе дипломата

Первая дипломатическая миссия была в Лондон, Великобритания

Я приехал сюда с семьей, и сын тоже был здесь, пока не уехал на учебу в Нидерланды.С того времени у меня остались только положительные впечатления о стране. Нас встретили добрые люди, я увидел великолепную природу и прочувствовал местный колорит. Больше всего мне понравился восточный колорит в инфраструктуре: храмы, мечети, соборы, монументы, площади. Тогда Узбекистан меня привлек. С тех пор мне хотелось вернуться в Центральную Азию. Мне нравится быть здесь из-за людей, восточной культуры и моей работы.У нас примерно одинаковая история, культура, люди. Также есть много похожих слов в языках, блюд, есть схожий музыкальный инструмент. Люди такие же дружелюбные и гостеприимные.Даже во время карантина была заметна вся организованность страны и правительства.В стране много хороших школ и университетов. Правительство делает много для образования народа.За семь лет я понял, что Узбекистану нужно начать переводить литературу на другие языки, чтобы туризм в стране развивался больше.Я был в Республике Каракалпакстан, и там ко мне подходили незнакомые люди и хотели сфотографироваться со мной. Они были вежливы и дружелюбны.Я общаюсь с послами разных стран, также знаком с лидерами страны и некоторыми профессорами крупных университетов, бизнесменами, артистами. Мне нравится работать с людьми и поддерживать связь с различными организациями. У нас есть программа для детей Узбекистана, мы знакомим их с культурой и языком Бангладеш. Мы приглашали многих узбекских артистов, чтобы они посетили Бангладеш.Учился на магистратуре и прошел стажировку в Бостоне, США. Я побывал во многих странах за эти годы. А первая дипломатическая миссия была в Лондон, Великобритания. Там я провел четыре года.Следующая страна после Узбекистана, куда я поеду в качестве посла — Турция.Я чувствую себя удовлетворенным, когда помогаю людям. Около десяти миллионов человек работают за границей, даже в Центральной Азии проживают пять тысяч человек из Бангладеш, и я рад им помогать. Например, много молодежи из Бангладеш учится в Назарбаев Университете, в университетах Кыргызстана и Узбекистана. Многие работают в крупных городах, например, в Нур-Султане они помогают строить «Абу-Даби Плаза». Мы помогаем им с документами или с работой. Во время карантина в Узбекистане мы помогли 70 людям найти работу.. Они выступали в Дакке, я был рад им помочь. Но больше всего радует, что ты можешь помочь установить политические связи с министрами и премьер-министром, помочь в организации встреч и установлении дружеских отношений.А бонус — это устанавливать дружеские отношения, путешествовать, фотографировать и писать. Мне нравится писать о своем опыте, статьи о важных событиях и рассказы. В следующем месяце выходит моя книга, мемуары на двух языках — на узбекском и английском.Я хочу поблагодарить коллег из посольства в Узбекистане за то, что всегда поддерживали. Моя благодарность людям из Центральной Азии. За семь лет я узнал много о богатой культуре народов.