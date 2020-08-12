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Посол Народной Республики Бангладеш о работе дипломата и 7 годах в Центральной Азии
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Mosud Mannan ndc (Мосуд Маннан НДС)

59 лет, родной город — Дакка, Чрезвычайный и Полномочный Посол Народной Республики Бангладеш в Республике Узбекистан

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Сегодня в 14:50

Посол Народной Республики Бангладеш о работе дипломата и 7 годах в Центральной Азии


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О переезде
В Узбекистан я приехал семь лет назад по причине моего назначения на должность Посла Народной Республики Бангладеш в Республику Узбекистан. Я приехал сюда с семьей, и сын тоже был здесь, пока не уехал на учебу в Нидерланды.

До назначения я уже бывал в Узбекистане, в далеком 1999 году. С того времени у меня остались только положительные впечатления о стране. Нас встретили добрые люди, я увидел великолепную природу и прочувствовал местный колорит. Больше всего мне понравился восточный колорит в инфраструктуре: храмы, мечети, соборы, монументы, площади. Тогда Узбекистан меня привлек. С тех пор мне хотелось вернуться в Центральную Азию. Мне нравится быть здесь из-за людей, восточной культуры и моей работы.
О стране
Различий немного, потому что наши страны находятся в Азии. У нас примерно одинаковая история, культура, люди. Также есть много похожих слов в языках, блюд, есть схожий музыкальный инструмент. Люди такие же дружелюбные и гостеприимные.

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Различие в том, что моя страна находится рядом с морем и у нас немного другой климат и местность.

Национальная одежда у женщин и мужчин отличается от нашей.

Первая дипломатическая миссия была в Лондон, Великобритания


В Узбекистане люди дисциплинированы. Даже во время карантина была заметна вся организованность страны и правительства.

В Узбекистане высокое стремление к учебе. В стране много хороших школ и университетов. Правительство делает много для образования народа.

Инфраструктура хорошо развивается, и сейчас по всему миру известны такие города, как Хива, Бухара, Самарканд. Культурное наследие хорошо сохраняется и защищается. За семь лет я понял, что Узбекистану нужно начать переводить литературу на другие языки, чтобы туризм в стране развивался больше.
О людях
Люди здесь дружелюбные. Я был в Республике Каракалпакстан, и там ко мне подходили незнакомые люди и хотели сфотографироваться со мной. Они были вежливы и дружелюбны.

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За эти годы у меня появилось много друзей. Я общаюсь с послами разных стран, также знаком с лидерами страны и некоторыми профессорами крупных университетов, бизнесменами, артистами. Мне нравится работать с людьми и поддерживать связь с различными организациями. У нас есть программа для детей Узбекистана, мы знакомим их с культурой и языком Бангладеш. Мы приглашали многих узбекских артистов, чтобы они посетили Бангладеш.
О работе дипломата
Я работаю дипломатом с 1986 года. Учился на магистратуре и прошел стажировку в Бостоне, США. Я побывал во многих странах за эти годы. А первая дипломатическая миссия была в Лондон, Великобритания. Там я провел четыре года.

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Помимо Узбекистана я также Посол в Казахстане, Кыргызстане и Афганистане. Следующая страна после Узбекистана, куда я поеду в качестве посла — Турция.

Первая дипломатическая миссия была в Лондон, Великобритания


В работе дипломата мне нравится, что ты представляешь свою страну и помогаешь своим людям за границей, которые сталкиваются с трудностями и различными проблемами с визой и документацией. Я чувствую себя удовлетворенным, когда помогаю людям. Около десяти миллионов человек работают за границей, даже в Центральной Азии проживают пять тысяч человек из Бангладеш, и я рад им помогать. Например, много молодежи из Бангладеш учится в Назарбаев Университете, в университетах Кыргызстана и Узбекистана. Многие работают в крупных городах, например, в Нур-Султане они помогают строить «Абу-Даби Плаза». Мы помогаем им с документами или с работой. Во время карантина в Узбекистане мы помогли 70 людям найти работу.

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Когда Казахстан отправлял своих артистов и музыкантов в Бангладеш, мы помогли 50 музыкантам из симфонического оркестра в получении визы. Они выступали в Дакке, я был рад им помочь. Но больше всего радует, что ты можешь помочь установить политические связи с министрами и премьер-министром, помочь в организации встреч и установлении дружеских отношений.

Жизнь посла не такая комфортная и размеренная, нужно делать все для страны и народа. А бонус — это устанавливать дружеские отношения, путешествовать, фотографировать и писать. Мне нравится писать о своем опыте, статьи о важных событиях и рассказы. В следующем месяце выходит моя книга, мемуары на двух языках — на узбекском и английском.

Через месяц заканчивается моя миссия в стране, где я провел больше всего времени. Я хочу поблагодарить коллег из посольства в Узбекистане за то, что всегда поддерживали. Моя благодарность людям из Центральной Азии. За семь лет я узнал много о богатой культуре народов.

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#посол #diplomat #uzbekistan #бангладеш
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