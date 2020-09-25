Посол Марокко о профессии дипломата и о том, чем схожи казахи и марокканцы

О переезде

Я здесь больше трех лет. Мне выпала честь открыть посольство Марокко в Казахстане. Это решение было принято в связи с заинтересованностью Марокко в развитии отношений с Казахстаном. Мы много сотрудничаем на уровне международных организаций и хотели бы развивать наши двусторонние отношения.





У меня не было сложностей при переезде, меня хорошо приняли. Было легко открывать посольство, потому что нам помогали власти Казахстана. Также нужно отметить, что я приехал зимой, но благодаря гостеприимству и теплоте казахстанского народа все прошло хорошо.

Я также аккредитован в Таджикистане, Туркменистане и Кыргызстане с резиденцией в городе Нур-Султан. Я регулярно совершаю рабочие поездки в эти страны.

О профессии дипломата

Я всегда отдавал предпочтение работе в сфере международных отношений. Начал исследовать отношения Марокко с Европейским Союзом и другими странами. Это профессия, которая требует владения многими навыками. Нужно уметь вести переговоры, налаживать коммуникации, чувствовать людей, быть гостеприимным. А самое важное — иметь чувство патриотизма. Также необходимы знания в истории и культуре. Нужно всегда быть в курсе событий.





Первая страна, в которой я проходил службу, была Бельгия. Я долгое время работал в странах Европейского Союза. Это близкий и экономический важный партнер Марокко в географическом плане. У нас есть большая община марокканцев, живущих в Европе. Я был Поверенным в делах в Посольстве в Брюсселе, в Люксембурге и в Европейском Союзе. Затем меня назначили Послом в Украине, где я прожил семь лет. Затем я вернулся в Министерство иностранных дел Марокко, где был директором по связям с Европой. После меня назначили Послом Марокко в Казахстане. В сфере дипломатии я работаю уже почти 30 лет. .

О работе с Казахстаном

С Казахстаном мы работаем в рамках ООН и исламского сотрудничества. Сотрудничество между нашими странами также развивается в двустороннем порядке и находится в положительной динамике. Существуют большие возможности в таких областях, как сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, туризм, транспорт, энергетика и финансы.



О Марокко

Я хотел бы выразить признательность за растущий интерес со стороны казахстанцев, желающих посетить Марокко. С открытием посольства с каждым днем все больше запросов на визу.

Марокко — туристическая страна. В год мы принимаем 13 миллионов туристов. Страна предлагает много разновидностей туризма, и каждый найдет то, что нужно. У нас есть и Средиземное море, и Атлантический океан, есть горы высотой 4000 метров. Есть пустыня для ценителей караванов, леса для любителей охоты и культурный туризм, так как история Марокко богатая и древняя. Как государство оно существует 14 веков. У нас есть памятники финикийских, римских и византийских времен до прихода ислама в страну.

Марокканская кухня — одна их лучших кухонь в мире, есть много блюд, о которых многие знают: тижи, кускус, пастила и конечно, марокканский чай с мятой. Нужно отметить гостеприимство страны, у нас люди любят принимать гостей. Есть сотни причин для приезда в Марокко.

Об общих ценностях Марокко и Казахстана

Несмотря на большое расстояние между Марокко и Казахстаном, наши страны разделяют многие культурные ценности: гостеприимство, уважение, заботу о гостях. Семейные ценности и взаимоуважение в семье важны в культурах двух стран. Мы привязаны к традиционным ценностям, но в то же время открыты миру и современному.