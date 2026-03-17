Посол Литвы о продвижении литовской культуры в Казахстане и концерте пианистки Музы Рубацките в Астане

В апреле в Астане выступит известная литовская пианистка Муза Рубацките. Посол Литвы рассказал, как устроена культурная дипломатия и почему один концерт может открыть целую страну.

Эгидиюс Навикас, город — Астана, Посол Литовской Республики в Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Узбекистан, Республике Таджикистан, @ltinkaz





Культурная дипломатия

У дипломатии много направлений. Политическая дипломатия — основа отношений между государствами. Есть экономическая дипломатия, консульская. Но есть направление, которое играет особую роль — культурная дипломатия. Именно через культуру страны находят точки соприкосновения, лучше узнают друг друга и начинают понимать ценности и традиции своих партнеров.

Моя задача как дипломата — укреплять взаимное понимание между Литвой и Казахстаном. В культурной сфере это делать особенно легко, потому что культурные проекты всегда открыты для широкой аудитории. В политике или экономике чаще участвуют узкие профессиональные круги, а культурные мероприятия позволяют гораздо большему количеству людей познакомиться со страной, ее искусством, музыкой и традициями.

Иногда люди старшего поколения в Казахстане говорят, что хорошо знают Литву. Они вспоминают поездки в Вильнюс или на Балтийское побережье еще в советские времена и часто говорят, что тогда это казалось поездкой на Запад. Такие воспоминания — это тоже часть взаимного знания и интереса друг к другу.

Наша задача сегодня — знакомить казахстанскую аудиторию с литовской культурой и искусством. Мы стараемся каждый год проводить один крупный проект и несколько небольших мероприятий.





О мероприятиях





Среди небольших проектов — показы фильмов. Иногда мы организуем их самостоятельно, иногда участвуем в европейских кинофестивалях. Также мы принимаем участие в международных культурных событиях, например в фестивале Франкофонии, где страны представляют свою культуру через кино, музыку и другие проекты.

Еще одно направление — участие в общественных мероприятиях и ярмарках. Например, в декабре мы традиционно участвуем в Рождественском благотворительном базаре, а в мае — в праздновании Дня Европы. На таких площадках люди могут познакомиться с кухней разных стран, попробовать национальные блюда, увидеть сувениры и просто узнать больше о культуре.





Отдельное направление нашей культурной работы — это постоянные передвижные выставки о Литве. Одна из них называется «Невиданная Литва». Это фотопроект известного литовского фотографа Марюса Йовайша, который показывает страну с необычного ракурса — с высоты птичьего полета. Большинство снимков сделаны с самолетов, вертолетов, планеров и даже воздушных шаров. В течение нескольких месяцев автор сделал тысячи фотографий, чтобы показать природу, города и архитектурные памятники Литвы с совершенно нового ракурса.

Эта выставка для нас удобный и важный культурный инструмент. Она не привязана к одному городу, наоборот, «путешествует» по Казахстану. Мы привозим ее в разные регионы и показываем в университетах, музеях и культурных центрах. Благодаря этому люди могут познакомиться с природой Литвы, ее городами и историческими местами. Мы уже показывали эту выставку в Атырау, Уральске, Костанае, Петропавловске и Актау.

Мне приятно наблюдать реакцию посетителей. Иногда люди признаются, что раньше почти ничего не знали о Литве, а после выставки начинают интересоваться страной, ее культурой и историей. В такие моменты понимаешь, что культурная дипломатия действительно работает.

Среди крупных культурных проектов прошлого года была выставка в Национальном музее Казахстана, посвященная выдающемуся литовскому художнику и композитору Микалоюсу Константинасу Чюрлёнису. Это уникальная фигура в европейской культуре — он одновременно был и художником, и композитором. Мы представили репродукции его работ, а также рассказывали о философии его творчества и связи между музыкой и живописью. Выставка была приурочена к 150-летию со дня его рождения и вызвала большой интерес у посетителей.











О концерте Музы Рубацките





В этом году мы готовим еще одно важное культурное событие. В апреле в Казахском музыкально‑драматическом театре имени Куанышбаева состоится концерт известной литовской пианистки Музы Рубацките. Большую часть своей карьеры она провела во Франции, поэтому ее выступление станет своеобразным культурным мостом между Литвой и Францией в рамках фестиваля Франкофонии.





В программе концерта прозвучат произведения Микалоюса Константинаса Чюрлёниса, Клода Дебюсси и Ференца Листа — своеобразное музыкальное путешествие от Вильнюса через Париж к Италии.

Мне особенно приятно, что нам удалось пригласить эту выдающуюся артистку. Я не был уверен, что она сможет принять приглашение, ведь она постоянно выступает в разных странах Европы. Но она откликнулась и согласилась приехать.





Такие культурные проекты помогают людям лучше узнавать друг друга. Иногда достаточно одного концерта, одной выставки или одного фильма, чтобы открыть для себя целую страну. И именно в этом и заключается главная сила культурной дипломатии.