Посол Австрии о дипломатической карьере и навыках ведения переговоров

О переезде и Казахстане

О профессиональном пути

Когда я работал в Брюсселе, один мой коллега был женат на казашке, и они приглашали меня в гости. И я еще тогда попробовал казахскую кухню. Также я знаю казахстанских спортсменов по борьбе, и у меня есть несколько книг о Казахстане.Второе — долгая дорога до города, который оказался очень современным.Это же я увидел здесь, город строится и появляется много современных зданий.Тогда мне нравились стратегические игры. Меня привлекало, что в одной профессии можно совместить политику, культуру, экономику и путешествия. Для меня дипломатия — это, в первую очередь, связь между людьми, а затем уже между странами. После учебы в 1986 году первым местом, куда меня направили, была Центральная Африка. Это было прекрасно, потому что это было неожиданно.Там я работал над несколькими проектами: изменение климата и озонового слоя. Позже я написал докторскую диссертацию на эти темы, поэтому Женева мне в этом очень помогла. С 1991 до 1995 года я жил в Израиле — это прекрасная страна. После я приехал в Брюссель, где в течение четырех лет был во главе отдела по внешним делам. Мы занимались всем, что касается внешней политики. Дальше моя карьера строилась так:— три с половиной года я провел в европейской комиссии— один год проработал в США— еще один — в ООН— два года в Японии и Корее, где я был занят в сфере экономики— в Австрии я работал в Министерстве иностранных дел в отделе терроризма и миграции— потом я вернулся в Вену, где был директором европейского сотрудничества между всеми странами ЕС.Я был первым послом в Катаре. До этого там не было посольства, и мы его отстраивали с начала. Это были прекрасные четыре года.Мне нравится эта сфера, и я считаю, что навыку переговоров можно научить любого.В Катаре я был главой арт-объединения. В Дохе мы организовывали выставки и мероприятия, комбинировали несколько направлений искусств. И как только я приехал в Казахстан, то посетил галерею Лейлы Махат по ее приглашению.Даже если ты один, ты можешь наладить отношения между двумя странами. В Казахстане я задаюсь этими же вопросами: что я могу сделать для страны и что можно развить. Я проведу здесь четыре года и надеюсь на плодотворное сотрудничество. У нас большие планы на работу в области образования, цифровизации, искусства, медицины и логистики.