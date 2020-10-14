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Посол Австрии о дипломатической карьере и навыках ведения переговоров
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Willy Kempel (Вилли Кемпель)

Родной город — Вена, Посол Австрии в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане

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Сегодня в 16:00

Посол Австрии о дипломатической карьере и навыках ведения переговоров

О переезде и Казахстане
О Казахстане я знал задолго до того, как приехал сюда. Когда я работал в Брюсселе, один мой коллега был женат на казашке, и они приглашали меня в гости. И я еще тогда попробовал казахскую кухню. Также я знаю казахстанских спортсменов по борьбе, и у меня есть несколько книг о Казахстане.

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Первое впечатление — это природа и степи. Второе — долгая дорога до города, который оказался очень современным.
Я долгое время провел в Дохе, где еще в 1993 году в городе было только два высоких здания, а сейчас это современный мегаполис. Это же я увидел здесь, город строится и появляется много современных зданий.
О профессиональном пути
Я с детства хотел стать дипломатом. Тогда мне нравились стратегические игры. Меня привлекало, что в одной профессии можно совместить политику, культуру, экономику и путешествия. Для меня дипломатия — это, в первую очередь, связь между людьми, а затем уже между странами. После учебы в 1986 году первым местом, куда меня направили, была Центральная Африка. Это было прекрасно, потому что это было неожиданно.

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Затем четыре года я работал в Женеве, куда приехал открытым ко всему новому. Там я работал над несколькими проектами: изменение климата и озонового слоя. Позже я написал докторскую диссертацию на эти темы, поэтому Женева мне в этом очень помогла. С 1991 до 1995 года я жил в Израиле — это прекрасная страна. После я приехал в Брюссель, где в течение четырех лет был во главе отдела по внешним делам. Мы занимались всем, что касается внешней политики. Дальше моя карьера строилась так:
— три с половиной года я провел в европейской комиссии
— один год проработал в США
— еще один — в ООН
— два года в Японии и Корее, где я был занят в сфере экономики
— в Австрии я работал в Министерстве иностранных дел в отделе терроризма и миграции
— потом я вернулся в Вену, где был директором европейского сотрудничества между всеми странами ЕС.
Это было время интенсивной работы.

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В 2016 году я был назначен на должность посла в Катаре. Я был первым послом в Катаре. До этого там не было посольства, и мы его отстраивали с начала. Это были прекрасные четыре года.
Кроме дипломатии я еще преподаю дисциплину — искусство ведения переговоров. Мне нравится эта сфера, и я считаю, что навыку переговоров можно научить любого.
А еще я рисую и пишу. В Катаре я был главой арт-объединения. В Дохе мы организовывали выставки и мероприятия, комбинировали несколько направлений искусств. И как только я приехал в Казахстан, то посетил галерею Лейлы Махат по ее приглашению.

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За всю мою карьеру было осуществлено немало дипломатических договоренностей между странами. Даже если ты один, ты можешь наладить отношения между двумя странами. В Казахстане я задаюсь этими же вопросами: что я могу сделать для страны и что можно развить. Я проведу здесь четыре года и надеюсь на плодотворное сотрудничество. У нас большие планы на работу в области образования, цифровизации, искусства, медицины и логистики.

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