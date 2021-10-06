Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
posobie-na-rozhdenie-rebenka-i-vyplatu-po-uhodu-za-rebenkom-do-goda-teper-mozhno-oformit-onlayn-cherez-halyk-homebank
​​​​​​​Пособие на рождение ребенка и выплату по уходу за ребенком до года теперь можно оформить онлайн через Halyk Homebank
23
Главная
/
Возможности
/
Новости

05.10.2000

​​​​​​​Пособие на рождение ребенка и выплату по уходу за ребенком до года теперь можно оформить онлайн через Halyk Homebank

Отличная новость для родителей — теперь оформить пособия по новорожденным можно через мобильное приложение Halyk Bank. Специально для удобства своих клиентов, банк запустил возможность оформления пособия на рождение ребенка и выплату по уходу за ребенком до года в мобильном приложении Halyk Homebank, причем оформить услугу можно онлайн в любое время в течение одного года после рождения ребенка.


Для удобства клиентов обе услуги объединены в одну. Все, что требуется от заявителя это:


— зайти в раздел Государственные услуги в приложении Halyk Homebank

— выбрать «Пособие по рождению ребенка»

— выбрать ребенка, на которого будет подаваться заявка

— проверить все данные и подписать заявление через SMS.


После отправки заявки от клиента и рассмотрения ее со стороны Государственного органа, клиенту будет направлено PUSH уведомление и SMS о результате ее рассмотрения и назначенной сумме выплат. Ранее пособия оформлялись через физическое посещение ЦОНа, портал электронного правительства либо через SMS сервис от 1414.

Реализация сервиса стала возможной благодаря интеграции с информационными системами Министерства труда и социальной защиты населения, АО «Центр развития трудовых ресурсов» и Министерства Юстиции при поддержке Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК и АО ««Национальные информационные технологии».


halyk_0.png

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#халыкбанк #мобильныеприложения #пособияпоноворожденным #выплаты
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Вышел первый трейлер 13-го сезона «Доктора Кто»
468
Открытие экопункта приема мусора
1221
Новости на 24 января: «Открытая лабораторная» и новые платные дороги в Казахстане
1369