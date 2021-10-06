​​​​​​​Пособие на рождение ребенка и выплату по уходу за ребенком до года теперь можно оформить онлайн через Halyk Homebank

Для удобства клиентов обе услуги объединены в одну. Все, что требуется от заявителя это:
— зайти в раздел Государственные услуги в приложении Halyk Homebank
— выбрать «Пособие по рождению ребенка»
— выбрать ребенка, на которого будет подаваться заявка
— проверить все данные и подписать заявление через SMS.
После отправки заявки от клиента и рассмотрения ее со стороны Государственного органа, клиенту будет направлено PUSH уведомление и SMS о результате ее рассмотрения и назначенной сумме выплат. Ранее пособия оформлялись через физическое посещение ЦОНа, портал электронного правительства либо через SMS сервис от 1414.
Реализация сервиса стала возможной благодаря интеграции с информационными системами Министерства труда и социальной защиты населения, АО «Центр развития трудовых ресурсов» и Министерства Юстиции при поддержке Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК и АО ««Национальные информационные технологии».