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Последняя фотосессия Курта Кобейна будет продана в виде NFT
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Сегодня в 11:21

Последняя фотосессия Курта Кобейна будет продана в виде NFT

Фотограф Джесси Фроман выставил на криптоаукцион более 100 снимков фронтмена Nirvana Курта Кобейна, сделанных в июле 1993 года, менее чем за год до его смерти. Коллекция представлена на сайте, созданном Форманом для аукциона.

Торги начнутся 3 мая и продлятся до 7 мая, стартовая цена лота 27,27 ETH (74,5 тыс. долларов или 5,5 млн рублей). В дополнение к 104 снимкам их обладатель получит собственную фотосессию от Джесси Фромана.

Часть вырученных средств направят в некоммерческую организацию Jed Foundation, которая оказывает психологическую помощь американским подросткам и предотвращает их самоубийства.

Некоторые из представленных снимков никогда ранее не публиковались.

Источник: daily.afisha.ru

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#музыка #фотографии #курткобейн #nft
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