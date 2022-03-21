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Посетители Всемирной выставки в Осаке будут передвигаться на летающих такси
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Сегодня в 09:08

Посетители Всемирной выставки в Осаке будут передвигаться на летающих такси

Всемирная выставка пройдет в японской Осаке в 2025 году, и организаторы готовы будут предложить посетителям до восьми воздушных маршрутов.

Летающие такси будут совершать до 20 полетов в час по заранее утвержденным восьми маршрутам. Большинство из них будут соединять деловые районы города и окрестностей с аэропортами, но предусмотрены и чисто туристические маршруты для осмотра достопримечательностей.

Операторы сервиса и поставщики летательных аппаратов будут определены уже в этом году, среди кандидатов упоминаются Joby Aviation, Japan Airlines, Volocopter и SkyDrive.

Источник: 3dnews.ru

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#технологии #такси #выставка #япония #летающееавто
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