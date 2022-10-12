Португалия введет визы для фрилансеров и работающих на удаленке

Португалия введет визы для цифровых кочевников. Подать заявление и необходимые документы можно с ноября 2022 года. Кандидаты должны также предоставить справку о доходах, в четыре раза превышающих среднюю зарплату в стране в $798.

Претендовать на визу могут люди, не работающие в ЕС или Европейской экономической зоне. Документ разрешает удаленную работу и проживание в Португалии. Для оформления потребуется подтверждение налогового резидентства, трудовой договор и подтверждение доходов.

Источник: incrussia.ru



