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Портрет Монро работы Уорхола продали за 195 миллионов долларов. Это вторая самая дорогая картина в истории
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Сегодня в 09:31

Портрет Монро работы Уорхола продали за 195 миллионов долларов. Это вторая самая дорогая картина в истории

Портрет Мэрилин Монро работы Энди Уорхола под названием Shot Sage Blue Marilyn продали на аукционе Christie’s за 195 миллионов долларов — так картина установила сразу несколько рекордов.

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Полотно стало самым дорогим произведением искусства XX века, самым дорогим произведением американского искусства и вторым самым дорогим после «Спасителя мира» Леонардо да Винчи произведением искусства в истории.

Портрет Монро создан Уорхолом методом шелкографии в 1964 году. Художник сделал несколько десятков таких изображений актрисы в разных цветах.

Источник: daily.afisha.ru

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