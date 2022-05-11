Портрет Монро работы Уорхола продали за 195 миллионов долларов. Это вторая самая дорогая картина в истории

Портрет Мэрилин Монро работы Энди Уорхола под названием Shot Sage Blue Marilyn продали на аукционе Christie’s за 195 миллионов долларов — так картина установила сразу несколько рекордов.





Полотно стало самым дорогим произведением искусства XX века, самым дорогим произведением американского искусства и вторым самым дорогим после «Спасителя мира» Леонардо да Винчи произведением искусства в истории.

Портрет Монро создан Уорхолом методом шелкографии в 1964 году. Художник сделал несколько десятков таких изображений актрисы в разных цветах.

Источник: daily.afisha.ru