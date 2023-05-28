Портрет Леонардо ДиКаприо работы Дэмьена Херста продали на аукционе за более чем миллион фунтов

Портрет американского актера Леонардо ДиКаприо, который создал художник Дэмьен Херст, продали на благотворительном аукционе за более чем миллион фунтов стерлингов.





Торги состоялись 25 мая в Каннах. Их организовала организация amfAR, чтобы собрать деньги на исследования в области борьбы с вирусом иммунодефицита. Картину с изображением ДиКаприо купили за 1,2 миллион евро или за 1,04 миллион фунтов.

Новым владельцем полотна стал коллекционер Кристиан Леветт. ДиКаприо и Херст подписали картину, написанную в 2016 году. ДиКаприо также присутствовал во время аукциона, он приехал в Канны вместе с матерью.

Источник: daily.afisha.ru