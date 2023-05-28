Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
portret-leonardo-dikaprio-raboty-dem-ena-hersta-prodali-na-aukcione-za-bolee-chem-million-funtov
Портрет Леонардо ДиКаприо работы Дэмьена Херста продали на аукционе за более чем миллион фунтов
44
Главный

Сегодня в 11:33

Портрет Леонардо ДиКаприо работы Дэмьена Херста продали на аукционе за более чем миллион фунтов

Портрет американского актера Леонардо ДиКаприо, который создал художник Дэмьен Херст, продали на благотворительном аукционе за более чем миллион фунтов стерлингов.


Торги состоялись 25 мая в Каннах. Их организовала организация amfAR, чтобы собрать деньги на исследования в области борьбы с вирусом иммунодефицита. Картину с изображением ДиКаприо купили за 1,2 миллион евро или за 1,04 миллион фунтов.

Новым владельцем полотна стал коллекционер Кристиан Леветт. ДиКаприо и Херст подписали картину, написанную в 2016 году. ДиКаприо также присутствовал во время аукциона, он приехал в Канны вместе с матерью.

Источник: daily.afisha.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#аукцион #звезды #картины #дикаприо #селебрити
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Герои известного мультфильма «Мадагаскар» оживут на сцене Театра Кукол
2579
«Киевпастранс» разработал семейство Киевпастрансформеров
1179
Узбекистан сможет экспортировать арахис в Китай
1589
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.