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Porsche инвестировал в немецкий стартап, который создает дома с нулевым выбросом углерода
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Сегодня в 10:27

Porsche инвестировал в немецкий стартап, который создает дома с нулевым выбросом углерода

Венчурное подразделение компании Porsche приобрело миноритарную долю в немецком стартапе 1Komma5.

Цель стартапа — обеспечить углеродно-нейтральные дома необходимой инфраструктурой: накопителями энергии, зарядными устройствами для автомобилей и солнечными батареями. 1Komma5 был основан финдиректором Мишей Грюбером и экс-сотрудником Tesla и Sonnen Филиппом Шредером.

В планах компании — покупка ведущих электромонтажных компаний в Германии и экспансия в Австрию и Швейцарию — страны, которые заинтересованы в развитии возобновляемых источниках энергии.

1Komma5 предоставляет компаниям корпоративное программное обеспечение для решения административных задач и управления взаимоотношениями с клиентами, а также программное обеспечение для управления энергопотреблением, которое связывает воедино зарядку, солнечную энергию и хранение энергии.

Привлеченные инвестиции планируется использовать для открытия точек, где потенциальные клиенты смогут узнать об основных строительных элементах дома с нулевым выбросом углерода. Рядом с домашним зарядным устройством, накопителями энергии и солнечными батареями посетители этих магазинов смогут увидеть Porsche Taycan.

Первые салоны планируется открыть в Бинненальстере в Гамбурге и в Линген-ан-дер-Эмс в первом квартале 2022 года.

Источник: incrussia.ru

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