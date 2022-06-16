Популярные блогеры из Алматы о том, где чаще всего проводят время

Айжан Асемова, Ольга Ким и Мира Берген поделились, где часто гуляют, проводят встречи или обедают в Алматы.











Айжан Асемова, 24 года город — Алматы, life style блогер, модель, @aijanasemova_







О себе





Я родом из города Бишкек. Веду блог в Instagram с давних времен. Многие узнают меня как подругу Эльданы Форайс.

В сентябре 2021 года я переехала в Алматы, чтобы жить, работать и развиваться. Мне максимально комфортно и уютно здесь. Можно сказать, это мой второй родной город.

В основном я провожу время дома. Выхожу на тренировки, на съемки или на прогулку со своей собачкой Элли. Могу выделить несколько любимых мест в городе.

Любимые места





Ресторан «Афиша», @afisha.restaurant







Здесь вкусная кухня и приятная атмосфера.

Cafeteria, @cafeteria_almaty







Люблю ходить в Cafeteria на Байсеитовой. Тут подают вкусный тост с авокадо и картофельные дранники.

«Терренкур» и Парк Первого Президента

Изучаю парки для прогулок с Элли. В восторге от «Терренкур» и Парка Первого Президента.

@olga_kim_life



Ольга Ким, город — Алматы, блогер, предприниматель, дизайнер, основательница ювелирного бренда BROSH @broshkz







О себе





Я жила в Алматы до 7 лет, потом снова в 14 лет. А после окончания школы поступила в алматинский университет и с тех пор не расстаюсь с любимым городом.

Я много передвигаюсь по городу: офис, встречи, ивенты, съемки, производство. Но так как живу в верхней части, чаще всего провожу время именно там, чтобы не попадать в пробки.

Любимые места





Горельник и Apa Katya, @gorelnik_visit_center





Был период, когда мы с подругами ходили в горы два-три раза в неделю, не пропуская. Это место силы. После подъема в горы чувствую невероятную энергию.

«Афиша», @afisha.restaurant

Люблю это место, потому что здесь красивый интерьер и вкусно готовят.

CoffeeBoom в МФК VILLA, @coffeeboom.almaty





Часто бываю здесь. Провожу семейные завтраки, бизнес-встречи и посиделки с подругами. Выбираю это место, потому что оно недалеко от дома и там хорошая парковка.

Старый центр, улица Панфилова

Люблю эту часть города, потому что можно взять детям самокаты, велосипеды, проехать несколько кварталов, а потом зайти в уютное кафе.

Ботанический сад, @botsadkz





Любим это место всей семьей, часто приходим сюда на прогулки.







О себе





В Алматы я живу с 2013 года. Но мечтала о переезде с 1990. Это абсолютно мой город.

Любимые места





Торговые центры

Самые посещаемые и любимые локации — торговые центры. Специфика работы стилиста предполагает знание ассортимента, различных брендов и магазинов.

Мне нравится открывать для себя и подписчиков казахстанские и алматинские бренды, которые тонко передают красоту и аутентичность любимого города. В путешествия всегда беру одежду с национальными мотивами.

Терренкур, парки, Ботанический сад

В свободное время предпочитаю тихие локации на свежем воздухе: Терренкур, парк на улице Ганди, отреставрированный Ботанический сад, парк Карагайлы. Хочется, чтобы в городе было больше зеленых островков, где в динамичное время можно восстановить силы.