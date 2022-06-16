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Популярные блогеры из Алматы о том, где чаще всего проводят время
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Сегодня в 13:45

Популярные блогеры из Алматы о том, где чаще всего проводят время

Айжан Асемова, Ольга Ким и Мира Берген поделились, где часто гуляют, проводят встречи или обедают в Алматы.

Айжан Асемова, 24 года город — Алматы, life style блогер, модель, @aijanasemova_

Айжан Асемова


О себе

Я родом из города Бишкек. Веду блог в Instagram с давних времен. Многие узнают меня как подругу Эльданы Форайс.

В сентябре 2021 года я переехала в Алматы, чтобы жить, работать и развиваться. Мне максимально комфортно и уютно здесь. Можно сказать, это мой второй родной город.

В основном я провожу время дома. Выхожу на тренировки, на съемки или на прогулку со своей собачкой Элли. Могу выделить несколько любимых мест в городе.

Любимые места

Ресторан «Афиша», @afisha.restaurant

Ресторан Афиша

Здесь вкусная кухня и приятная атмосфера.

Cafeteria, @cafeteria_almaty

Кафетерия Алматы

Люблю ходить в Cafeteria на Байсеитовой. Тут подают вкусный тост с авокадо и картофельные дранники.

«Терренкур» и Парк Первого Президента

Изучаю парки для прогулок с Элли. В восторге от «Терренкур» и Парка Первого Президента.

Ольга Ким, город — Алматы, блогер, предприниматель, дизайнер, основательница ювелирного бренда BROSH @broshkz, @olga_kim_life

Ольга Ким


О себе

Я жила в Алматы до 7 лет, потом снова в 14 лет. А после окончания школы поступила в алматинский университет и с тех пор не расстаюсь с любимым городом.

Я много передвигаюсь по городу: офис, встречи, ивенты, съемки, производство. Но так как живу в верхней части, чаще всего провожу время именно там, чтобы не попадать в пробки.

Любимые места

Горельник и Apa Katya, @gorelnik_visit_center

Горельник Алматы

Был период, когда мы с подругами ходили в горы два-три раза в неделю, не пропуская. Это место силы. После подъема в горы чувствую невероятную энергию.

«Афиша», @afisha.restaurant

Люблю это место, потому что здесь красивый интерьер и вкусно готовят.

CoffeeBoom в МФК VILLA, @coffeeboom.almaty

Кофебум Алматы

Часто бываю здесь. Провожу семейные завтраки, бизнес-встречи и посиделки с подругами. Выбираю это место, потому что оно недалеко от дома и там хорошая парковка.

Старый центр, улица Панфилова

Люблю эту часть города, потому что можно взять детям самокаты, велосипеды, проехать несколько кварталов, а потом зайти в уютное кафе.

Ботанический сад, @botsadkz

Ботанический Сад

Любим это место всей семьей, часто приходим сюда на прогулки.

Мира Берген, город — Алматы, стилист, блогер, @mira_bergen

Мира Берген


О себе

В Алматы я живу с 2013 года. Но мечтала о переезде с 1990. Это абсолютно мой город.

Любимые места

Торговые центры

Самые посещаемые и любимые локации — торговые центры. Специфика работы стилиста предполагает знание ассортимента, различных брендов и магазинов.

Мне нравится открывать для себя и подписчиков казахстанские и алматинские бренды, которые тонко передают красоту и аутентичность любимого города. В путешествия всегда беру одежду с национальными мотивами.

Терренкур, парки, Ботанический сад

В свободное время предпочитаю тихие локации на свежем воздухе: Терренкур, парк на улице Ганди, отреставрированный Ботанический сад, парк Карагайлы. Хочется, чтобы в городе было больше зеленых островков, где в динамичное время можно восстановить силы.

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#алматы #путешествия #алматинцы #кудасходить #заведения
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.