Популярные блогеры из Алматы о том, где чаще всего проводят время

Айжан Асемова, Ольга Ким и Мира Берген поделились, где часто гуляют, проводят встречи или обедают в Алматы.
Айжан Асемова, 24 года город — Алматы, life style блогер, модель, @aijanasemova_
О себе
Я родом из города Бишкек. Веду блог в Instagram с давних времен. Многие узнают меня как подругу Эльданы Форайс.
В сентябре 2021 года я переехала в Алматы, чтобы жить, работать и развиваться. Мне максимально комфортно и уютно здесь. Можно сказать, это мой второй родной город.
В основном я провожу время дома. Выхожу на тренировки, на съемки или на прогулку со своей собачкой Элли. Могу выделить несколько любимых мест в городе.
Любимые места
Ресторан «Афиша», @afisha.restaurant
Здесь вкусная кухня и приятная атмосфера.
Cafeteria, @cafeteria_almaty
Люблю ходить в Cafeteria на Байсеитовой. Тут подают вкусный тост с авокадо и картофельные дранники.
«Терренкур» и Парк Первого Президента
Изучаю парки для прогулок с Элли. В восторге от «Терренкур» и Парка Первого Президента.
Ольга Ким, город — Алматы, блогер, предприниматель, дизайнер, основательница ювелирного бренда BROSH @broshkz, @olga_kim_life
О себе
Я жила в Алматы до 7 лет, потом снова в 14 лет. А после окончания школы поступила в алматинский университет и с тех пор не расстаюсь с любимым городом.
Я много передвигаюсь по городу: офис, встречи, ивенты, съемки, производство. Но так как живу в верхней части, чаще всего провожу время именно там, чтобы не попадать в пробки.
Любимые места
Горельник и Apa Katya, @gorelnik_visit_center
Был период, когда мы с подругами ходили в горы два-три раза в неделю, не пропуская. Это место силы. После подъема в горы чувствую невероятную энергию.
«Афиша», @afisha.restaurant
Люблю это место, потому что здесь красивый интерьер и вкусно готовят.
CoffeeBoom в МФК VILLA, @coffeeboom.almaty
Часто бываю здесь. Провожу семейные завтраки, бизнес-встречи и посиделки с подругами. Выбираю это место, потому что оно недалеко от дома и там хорошая парковка.
Старый центр, улица Панфилова
Люблю эту часть города, потому что можно взять детям самокаты, велосипеды, проехать несколько кварталов, а потом зайти в уютное кафе.
Ботанический сад, @botsadkz
Любим это место всей семьей, часто приходим сюда на прогулки.
Мира Берген, город — Алматы, стилист, блогер, @mira_bergen
О себе
В Алматы я живу с 2013 года. Но мечтала о переезде с 1990. Это абсолютно мой город.
Любимые места
Торговые центры
Самые посещаемые и любимые локации — торговые центры. Специфика работы стилиста предполагает знание ассортимента, различных брендов и магазинов.
Мне нравится открывать для себя и подписчиков казахстанские и алматинские бренды, которые тонко передают красоту и аутентичность любимого города. В путешествия всегда беру одежду с национальными мотивами.
Терренкур, парки, Ботанический сад
В свободное время предпочитаю тихие локации на свежем воздухе: Терренкур, парк на улице Ганди, отреставрированный Ботанический сад, парк Карагайлы. Хочется, чтобы в городе было больше зеленых островков, где в динамичное время можно восстановить силы.