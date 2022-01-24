Польские ученые создали звуковую пушку против смога — она «выдувает» вредные частицы на большую высоту

Специалисты Академии горного дела и металлургии в Кракове предложили оперативный способ очищения воздуха от смога. Созданная ими звуковая пушка издает громкий отрывистый звук каждые шесть секунд, который выталкивает загрязняющие частицы на высоту в несколько сотен метров, позволяя людям свободнее дышать.





Сейчас ученые пытаются вывести наиболее оптимальный режим работы пушки, подбирая нужную частоту звуковых «ударов», их длительность и общее время работы. Пушка формирует ударную волну путем быстрого сжигания смеси ацетилена и воздуха, в результате получается довольно громкий хлопок.

Источник: tjournal.ru