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Польские ученые создали звуковую пушку против смога — она «выдувает» вредные частицы на большую высоту
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Сегодня в 10:11

Польские ученые создали звуковую пушку против смога — она «выдувает» вредные частицы на большую высоту

Специалисты Академии горного дела и металлургии в Кракове предложили оперативный способ очищения воздуха от смога. Созданная ими звуковая пушка издает громкий отрывистый звук каждые шесть секунд, который выталкивает загрязняющие частицы на высоту в несколько сотен метров, позволяя людям свободнее дышать.

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Сейчас ученые пытаются вывести наиболее оптимальный режим работы пушки, подбирая нужную частоту звуковых «ударов», их длительность и общее время работы. Пушка формирует ударную волну путем быстрого сжигания смеси ацетилена и воздуха, в результате получается довольно громкий хлопок.

Источник: tjournal.ru

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