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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Полет на воздушном шаре, дайвинг и стрельба из лука: экстремальные развлечения в Алматы и Нур-Султане
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Сегодня в 19:45

Полет на воздушном шаре, дайвинг и стрельба из лука: экстремальные развлечения в Алматы и Нур-Султане

Предлагаем вам необычные варианты отдыха этим летом с долей экстрима и острых ощущений.


Алматы


Полет на параплане с инструктором можно осуществить как в выходные, так и в будние дни. А на Chocolife.me вы найдете купоны с 40% скидкой на полеты.

Запись на полеты 8707 410 66 44.


Квадро-выезд на пески Косозен. Для того, чтобы получить заряд адреналина на экстремальном туре на квадроциклах по Алматинской области от вас понадобится только желание, так как необходимые оборудование и экипировку предоставляет мотошкола.

Адрес: ул. Волочаевская, 393б


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Чтобы полетать на воздушном шаре не нужно лететь в Каппадокию, с клубом KAZAEROSTAT, это возможно и в Алматы. Можете сделать подарок своей второй половинке, пригласить друзей или порадовать семью.

Адрес: Карасайский район, ипподром «Нурдаулет»

Прыжок с парашютом осуществляется с аэродрома Байсерке, где находится аэроклуб. Парашютный сезон длится примерно до середины ноября.

Адрес: село Еркин Талгарского района


Обучение верховой езде в конном клубе Chamberlain, где придерживаются уникальной методики по обучению через взаимодействие с лошадьми.

Адрес: Наурызбайский район, мкр. Галамат



Нур-Султан


Понаблюдать за звездами в телескоп. Туры организовывает компания «Компас Азия». Они также предлагают посетить розовое озеро Кобейтуз, Селетинский каньон, Балхаш, Боровое, Зеренды и другие живописные места.


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Погонять на картинге в столице можно в центре KartMax Astana и Bee Karting в ТРЦ «Евразия-3».

Адрес: пр. Туран, 4 и ул. Петрова, 24а/1


Дайвинг в нашей степи возможен в центре семейного отдыха Ailand с обитателями океанариума.

Адрес: Коргалжинское шоссе, 2


Стрельба из лука разрешена в клубе Archer. Попробовать себя в этом интересном и не травмоопасном виде спорта предлагаем как взрослым, так и детям.

Адрес: 23-й проезд, 6/1, район Триумфальной арки


В мотошколе Ulys можно научиться основам вождения на мотоцикле или усовершенствовать свои практические умения. Здесь даже подростки от 14 лет могут пройти специализированное обучение по управлению мотоциклом.

Адрес: ул. Сыганак, 29

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