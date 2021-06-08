Полет на воздушном шаре, дайвинг и стрельба из лука: экстремальные развлечения в Алматы и Нур-Султане

Предлагаем вам необычные варианты отдыха этим летом с долей экстрима и острых ощущений.







Алматы





Полет на параплане с инструктором можно осуществить как в выходные, так и в будние дни. А на Chocolife.me вы найдете купоны с 40% скидкой на полеты.

Запись на полеты 8707 410 66 44.





Квадро-выезд на пески Косозен. Для того, чтобы получить заряд адреналина на экстремальном туре на квадроциклах по Алматинской области от вас понадобится только желание, так как необходимые оборудование и экипировку предоставляет мотошкола.

Адрес: ул. Волочаевская, 393б









Чтобы полетать на воздушном шаре не нужно лететь в Каппадокию, с клубом KAZAEROSTAT, это возможно и в Алматы. Можете сделать подарок своей второй половинке, пригласить друзей или порадовать семью.

Адрес: Карасайский район, ипподром «Нурдаулет»

Прыжок с парашютом осуществляется с аэродрома Байсерке, где находится аэроклуб. Парашютный сезон длится примерно до середины ноября.

Адрес: село Еркин Талгарского района





Обучение верховой езде в конном клубе Chamberlain, где придерживаются уникальной методики по обучению через взаимодействие с лошадьми.

Адрес: Наурызбайский район, мкр. Галамат





Нур-Султан





Понаблюдать за звездами в телескоп. Туры организовывает компания «Компас Азия». Они также предлагают посетить розовое озеро Кобейтуз, Селетинский каньон, Балхаш, Боровое, Зеренды и другие живописные места.









Погонять на картинге в столице можно в центре KartMax Astana и Bee Karting в ТРЦ «Евразия-3».

Адрес: пр. Туран, 4 и ул. Петрова, 24а/1





Дайвинг в нашей степи возможен в центре семейного отдыха Ailand с обитателями океанариума.

Адрес: Коргалжинское шоссе, 2





Стрельба из лука разрешена в клубе Archer. Попробовать себя в этом интересном и не травмоопасном виде спорта предлагаем как взрослым, так и детям.

Адрес: 23-й проезд, 6/1, район Триумфальной арки





В мотошколе Ulys можно научиться основам вождения на мотоцикле или усовершенствовать свои практические умения. Здесь даже подростки от 14 лет могут пройти специализированное обучение по управлению мотоциклом.

Адрес: ул. Сыганак, 29