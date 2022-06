Пол Маккартни спел дуэтом с виртуальным Джоном Ленноном на музыкальном фестивале Glastonbury. Они исполнили I’ve Got A Feeling 1970 года.

Когда Маккартни пел песню, на экране сзади него появился его коллега по The Beatles Леннон.

Прямо на сцене Маккартни рассказал, что идея такого дуэта пришла в голову Питеру Джексону, режиссеру документального фильма Get Back, основанного на студийных сессиях для последнего альбома группы Let It Be.

Источник: daily.afisha.ru