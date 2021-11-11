Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
pokras-lampas-sozdal-nft-portret-televeduschey-tiny-kandelaki
Покрас Лампас создал NFT-портрет телеведущей Тины Канделаки
54
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 11:03

Покрас Лампас создал NFT-портрет телеведущей Тины Канделаки

Команда художников во главе с Покрасом Лампасом в честь дня рождения Тины Канделаки подарила телеведущей ее NFT-портрет.

Над портретом также работали художники Melnukoff, Tashismind и Олег Белобров. Канделаки изображена в интерьере студии программы «Специальный гость», в которой ведущая берет интервью у российских и зарубежных политиков и общественных деятелей.

Портрет будет реализован на бирже цифрового современного искусства как NFT-объект, а его владелицей станет сама Канделаки.

Источник: daily.afisha.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#искусство #тинаканделаки #покраслампас #nft #портрет
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Огромные часы на набережной могут попасть в Книгу рекордов Гиннеса
3237
Xiaomi представила собственного робопса CyberDog
781
Waymo начала бесплатно тестировать беспилотные такси в Сан-Франциско
342