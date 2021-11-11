Покрас Лампас создал NFT-портрет телеведущей Тины Канделаки

Команда художников во главе с Покрасом Лампасом в честь дня рождения Тины Канделаки подарила телеведущей ее NFT-портрет.

Над портретом также работали художники Melnukoff, Tashismind и Олег Белобров. Канделаки изображена в интерьере студии программы «Специальный гость», в которой ведущая берет интервью у российских и зарубежных политиков и общественных деятелей.



Портрет будет реализован на бирже цифрового современного искусства как NFT-объект, а его владелицей станет сама Канделаки.

Источник: daily.afisha.ru