Показали, как будут выглядеть новые поезда метро в России

«Студия Артемия Лебедева» показала свое видение того, каким должны быть самые удобные поезда метро.

В новом дизайне важно:

— максимальная площадь остекления. Так в вагоне приятнее находиться.

— кресла трансформируются. Так появляется больше места. То есть в час пик кресла можно сложить, тогда больше людей сможет стоять на том же пространстве. Идея не то чтобы революционно новая, но в Москве по утрам может быть вполне оправданной.

— в вагонах есть терминалы. В них можно пополнить проездной или оплатить разные услуги. Так за время пути можно сделать часть дел. Например, оплатить коммунальные услуги или другие счета.

— на стекла можно проецировать видеоролики без установки отдельных экранов. Там может быть как информация о маршруте и пересадках на другой транспорт, так и развлекательный или рекламный контент.

— чтобы сохранить привычные черты метропоезда, на головном вагоне одного из поездов установлены четыре круглых светодиода. На других вагонах контур кабины подсвечивается светодиодами разных цветов.

Студия показала, как пришла к такому результату. Дизайнеры изучили поезда метро из самых разных стран, включая новые поезда «Москва», курсирующие в столичной подземке.

И пришли к выводу, что имеющиеся проекты — еще не предел, вагоны можно сделать более удобными, функциональными и вместительными. Это их взгляд на то, как сделать поезда метро потрясающими.

Источник: zen.yandex.ru