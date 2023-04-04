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Поединки Шавката Рахмонова и Рафаэль Физиева в UFC претендуют на звание лучшего боя марта
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Главный

Сегодня в 11:05

Поединки Шавката Рахмонова и Рафаэль Физиева в UFC претендуют на звание лучшего боя марта

Знаменитый промоушен UFC поставил встречу казахстанского бойца Шавката Рахмонова против американца Джеффа Нила в число номинантов как лучший бой марта.

Этот поединок, который состоялся утром 5 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC 285, закончился досрочной победой нашего файтера, который удушающим приемом заставил Нила признать поражение за 48 секунд до финального свистка арбитра.

В списке кандидатов на победу также фигурируют еще три боя: Си Джей Вергара — Даниэл Ласерда, Витор Петрино — Антон Туркаль, Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев.

Источник: zakon.kz

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