Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
podzemnyy-tonnel-ilona-maska-pod-las-vegasom-podgotovili-k-prezentacii
Подземный тоннель Илона Маска под Лас-Вегасом подготовили к презентации
31
/
/

Сегодня в 11:26

Подземный тоннель Илона Маска под Лас-Вегасом подготовили к презентации

Подземный тоннель The Boring Company Илона Маска под Лас-Вегасом будет представлен на ежегодной выставке строительной индустрии World of Concrete, которая пройдет с 8 по 10 июня в Лас-Вегасе.

Транспортная система The LVCC Loop system была построена примерно за один год с использованием туннельной бурильной машины Godot. Стоимость LVCC Loop составила приблизительно 52,5 миллионов долларов — в эту сумму входят как затраты на туннельные работы, так и на наземные станции.

Длина каждой из четырех секций туннеля равна 0,4 мили (0,6 км) — в общей сложности «петля» тоннеля равна 1,7 мили (2,7 км). Поездка сопровождается светом динамичных разноцветных огней, из-за чего сотрудники проекта прозвали тоннель «Радужная дорога».

Туннель соединяет новый выставочный зал LVCC с существующим кампусом из трех других залов. Идея заключалась в том, чтобы перемещать посетителей мероприятий центра по территории пространства. Парк включает в себя модифицированные седаны Tesla. Благодаря тоннелю 45-минутный путь по кампусу для посетителей сократится примерно до 2 минут.

Источник: rb.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #сша #транспорт #илонмаск
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Французский Альянс устраивает вебинар для педагогов
668
Музей миниатюр «Страна мини» запускает экскурсии в интернете
349
Систему онлайн-продажи билетов запустили в Узбекистане
523