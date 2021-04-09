Подросток из Германии стал самым молодым миллиардером в мире

Самым молодым миллиардером мира в 2021 году по версии Forbes стал 18-летний Кевин Дэвид Леманн. Он получил в наследство 50% немецкой сети Drogerie Markt. Состояние Леманна оценивается в 3,3 млрд $.

Отец 18-летнего миллиардера Гюнтер Леманн передал сыну долю в бизнесе, когда Кевину было 14 лет, но тот не мог распоряжаться ею до совершеннолетия. Теперь же он официально унаследовал 50% акций своего отца в немецкой сети Drogerie Markt.

Компания была основана в 1974 году и сейчас является ведущей дрогери-сетью в Германии. Cеть управляет более чем 2 тыс. точек, в компании работает более 40 тыс. человек.

Источник: incrussia.ru