Подростки о том, почему занимаются волонтерством и помогают людям

Волонтерство ассоциируется с благородной работой и безвозмездной помощью. Подростки рассказали о том, почему уже в школе присоединяются к волонтерским организациям.





Азель Сейткадыр, 15 лет, город — Астана, @se1tkadyr

Я учусь в Казахско-турецком лицее. Волонтерством занимаюсь несколько месяцев. Состою в организации «Жас Улан» и в школьном клубе.

Меня привлекает эта сфера. Мне нравится делать добро, помогать во благо общества. Особенно привлекает движение в пользу экологии.

Один из плюсов быть волонтером — это то, что благодаря общественным организациям люди могут предложить свою помощь другим.

Озода Муминова, 15 лет, город — Наманган, @rarra_muminova

У меня много хобби, но самые увлекательные из них — посещение интересных и необычных локаций, нетворкинг и волонтерство. Существует много разных организаций, но я официальный волонтер в «Олтин Канот» и «Академии Волонтеров». Также работаю свободным волонтером в IT Park.

Впервые волонтером я стала год назад. Работала на большом Форуме Молодежи 2021 года. Это было сложно, так как мероприятие было масштабное.

Мне интересны разные сферы. Сама занимаюсь культурным, а также социальными направлениями. Радуюсь, когда работаю над социальными проектами. Особенно мне нравится работать в команде, помогая социально незащищенным гражданам: малообеспеченным людям, пенсионерам, инвалидам и детям.

Главный плюс волонтерства — это проверка твоей доброты к человечеству. Такая деятельность дает возможность освоить разные навыки и развить опыт работы с командой.

Ко всему прочему, это дополнительный плюс в резюме. А в некоторых организациях есть заработная плата или бонусы.

Алуа Сәрсембек, 14 лет, город — Астана, @saluab









Я учусь в девятом классе. Играю на гитаре, люблю готовку и занимаюсь английским. Еще я дебатер и координатор одного из направлений в волонтерской организации «Жас Улан» @jasulan_team и @jasulan_qz.

Занимаюсь волонтерской деятельностью на протяжении десяти месяцев. Выбрала это направление после того, как увидела stories своей подруги, которая работала волонтером.

Интересующие меня сферы: спортивное волонтерство, образовательные и экологические проекты. Хотела бы попробовать себя в работе с людьми, состоящих в «группе риска».

Главные преимущества быть волонтером:

— много общения с классными людьми, выстраивается правильный круг общения. Это мотивирует

— сертификаты и удостоверения, которые могут помочь в дальнейшем. Например, при поступлении в университет

— походы на концерты, матчи, встречи с популярными людьми

— эмоции, когда понимаешь, что делаешь крутые вещи и набираешься опыта.