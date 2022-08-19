Подростки из Центральной Азии о том, как увлечение handmade помогает им пробовать себя в бизнесе

Поговорили с подростками из Алматы, Бишкека и Душанбе об увлечении handmade, окружении и планах на будущее.









Зарина Шәріп, 17 лет, город — Алматы, @zqr1nq

О себе

Я студентка колледжа «Адилет». Занимаюсь рукоделием, шью сумочки из бусин.

Увлеклась handmade в детстве: плела браслеты из резинок, делала фенечки, вязала и вышивала. Недавно увидела в социальных сетях красивую и нежную сумочку из бусин и захотела сделать такую же. Смотрела туториалы на YouTube, читала материалы в интернете, изучала схемы. Уже сплела несколько сумочек.

О handmade

Handmade для меня хобби. Мне нравится сам процесс создания чего-то своими руками. Можно придумать свой дизайн, добавить что-то интересное и уникальное, чтобы отличаться от других.

В нашем городе много кружков, где обучают рукоделию. Часто проводятся творческие ярмарки и выставки. А в подростковом возрасте handmade занимаются, используя социальные сети: YouTube, Instagram и TikTok. Можно найти кучу классной и полезной информации, подружиться с кем-то.

В будущем, я бы хотела продавать свои работы.

Топ-3 handmade мастера, на которых рекомендую обратить внимание: Юлия Назарова, Qol Oner, Mari Rasso

Руфина Гайдарова, 18 лет, город — Бишкек, @ne.rufina, @biserka_kg

О себе

Я занимаюсь изготовлением украшений, в основном из бисера.

Интерес к handmade-украшениям у меня с детства. Когда мне было 17лет, я сделала себе чокер. Потом для подруги, затем для знакомой, а после создала страницу со своими украшениями. Теперь у меня свой небольшой онлайн-бизнес.

О handmade

Handmade нравится тем, что можно делать украшения на свой вкус. Каждое такое изделие по-своему уникально.

Есть много людей и даже маленьких детей, которые создают что-то своими руками. Нас объединяет интерес и любовь к этому делу.

Мне бы хотелось иметь небольшой магазин со своими украшениями.

Азиза Джамолова, 16 лет, город — Душанбе, @solar.shp

О себе

Мне нравится создавать украшения, читать, заниматься спортом, танцевать.

Бизнес с продажей украшений появился у меня полтора года назад. Тогда я продавала готовые изделия, которые приобретала на заказ из других стран. Спустя время поняла, что это не мое. Начала все с нуля, с украшениями ручной работы и влюбилась в это дело.

Я люблю создавать изделия с кристаллами, камнями, бусинами, цепями. Процесс работы с такими материалами успокаивает и умиротворяет.

О handmade

Украшения ручной работы и сама handmade-сфера прекраснa. В нее заложены идеи, вдохновение и труд человека. Мне нравится радовать людей своими изделиями, получать положительные отзывы и поддержку.

Украшения ручной работы в нашей стране довольно популярны. В основном этим занимаются такие же подростки, как и я. Меня это мотивирует. С некоторыми людьми я знакома лично. Это творческие люди с классными идеями и целями.

Люди, чьи работы меня вдохновляют: Elvenshop, customized и Cottrebags.

Диловар Рашидова, 17 лет, город — Душанбе, @elfdi_

О себе

Я владею лавкой @elvenshp. Учусь в 11 классе. Люблю читать, рисовать и изучать английский язык.

Интерес к handmade-творчеству появился в детстве. Моя старшая сестра часто плела изделия из бисера. Серьезно и профессионально я подошла к этому занятию в феврале 2021 года. Любимый вид ручной работы — бисероплетение и шитье.

О handmade

Handmade нравится разнообразием и доступностью. Можно выбрать вышивку, лепку из глины и с легкостью научиться всему этому при наличии большого желания и времени. Мне нравится, как люди раскрываются и дают о себе знать с помощью своих работ.

Я узнала о многих классных handmade-мастерах в Душанбе. Тех, кто занимается рукоделием, много во всей стране. Но не все они известны в социальных сетях. Многие из нас стремятся к финансовой независимости. А еще подростки делятся своим творчеством с другими и заводят друзей.

Топ-3 handmade мастера, на которых я рекомендую обратить внимание: @solar.shp, @cottrebags, @dreamshp.tj. У них действительно красивые и качественные работы.