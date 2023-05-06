Подготовка к проведению Всемирных игр кочевников началась в Казахстане

V Всемирные игры кочевников состоятся 8-15 сентября в Астане. Заявка Казахстана на проведение игр была единогласно поддержана тюркским сообществом.

Во Всемирных играх кочевников планируется участие команд со всего мира, даже из тех стран, которые традиционно не являлись кочевыми. Соревнования пройдут по казахским национальным видам спорта: қазақ күресі, көкпар, құсбегілік, асық ату, аударыспақ, тоғызқұмалақ, а также многим другим, культивируемым в зарубежных странах, но имеющим единые корни.

Главным организатором спортивных состязаний выступает Министерство культуры и спорта РК. Большую поддержку оказывает Ассоциация национальных видов спорта РК.