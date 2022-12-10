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Подарок ко Дню независимости: «Астана Балет» представит визитную карточку театра
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Сегодня в 09:32

Подарок ко Дню независимости: «Астана Балет» представит визитную карточку театра

14 декабря в 19:00 театр «Астана Балет» представит столичной публике национальный дивертисмент «Наследие Великой степи» в авторской интерпретации заслуженных деятелей Казахстана Айгуль Тати и Мукарам Авахри, посвященный Дню независимости Казахстана. Мероприятие состоится при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Хореографические миниатюры в исполнении артистов театра «Астана Балет» театра раскрывают душу народа, его величие и мудрость: в каждом движении — богатое культурное наследие, грация, изящество и многогранность, а зрители, в свою очередь, открывают для себя пленительную красоту балетного искусства, рассказываемую и раскрываемую мастерами.


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