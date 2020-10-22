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Почему ЗОЖ. «Перестаньте ждать изменений, начните просто делать»
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Сегодня в 15:45

Почему ЗОЖ. «Перестаньте ждать изменений, начните просто делать»

Зауре Нагим, 51 год, родной город — Алматы, эксперт по правильному питанию Health coach, Food coach, автор книги о том, как правильно питаться


До


После 30 лет я, глядя в зеркало, перестала себе нравиться, несмотря на то, что я всегда была худенькая. Но однажды пришла в магазин, и мне сказали: «Женщина, вас это молодит». Для меня это был шок, и я начала замечать, что понемногу набираю лишний вес. Как многие женщины, я побежала к косметологу за омолаживающими процедурами, делала мезотерапию, пыталась худеть, заниматься спортом.

Я начала осознаннее относиться к тому, что ем, и поняла важность физических нагрузок


В этот момент мы с подругой искали идею для бизнеса, и мне показалось, что можно заняться доставкой здорового питания. Тогда я поняла, что не одна такая, кто хочет молодо выглядеть. Ко мне стали обращаться за консультацией, но я не могла их проводить, поэтому мы нанимали диетологов, которые просто составляли меню, но работать с людьми не хотели. И я столкнулась с необходимостью консультировать людей, поэтому пошла учиться: прошла полугодовую программу в украинском центре коррекции веса и еще одну программу в лицее «Умный фитнес». Так я начала консультировать, а через год увидела, что у всех одни и те же вопросы. Я объединила свои знания, обратную связь и написала книгу «Что? Сколько? Когда?».

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С 32 до 42 лет я пробовала, искала и изучала все, что может мне помочь прийти в нужное состояние. Я начала осознаннее относиться к тому, что ем, и поняла важность физических нагрузок. До 45 лет я проверяла все на себе и с тех пор занимаюсь этим профессионально.


После


Я за баланс и за то, чтобы человек научился слушать свое тело. Беседуя со своим телом, можно выстроить наиболее комфортный образ жизни и режим питания, которые не причиняют стресс.

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Самым сложным было получить поддержку от окружающих. Но потом я поняла, что тот человек, который может меня по-настоящему поддержать — это я сама.

У меня нет срывов, потому что я просто так живу


У меня нет срывов, потому что я просто так живу. Тот образ жизни, который я веду сейчас, несложный для меня: я могу пробежать пять-шесть километров, уйти в горы на сутки или быть очень ограниченной в еде. Эти навыки я приобрела с годами. Потому что я убеждена, что то, как выглядит человек, напрямую зависит от того, какой он ведет образ жизни.

Есть стереотип, что правильное питание — это тяжело. А я считаю, что правильное питание — это то, что естественно для человека.


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