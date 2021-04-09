Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/b0d/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/b0d7a41919733f3f9a62ef2ddad9ab63.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
pochemu-yaponcy-zhivut-dolgo-i-kak-podderzhivayut-zdorov-e-7-sekretov
Почему японцы живут долго и как поддерживают здоровье: 7 секретов
35
/
/

Сегодня в 21:50

Почему японцы живут долго и как поддерживают здоровье: 7 секретов

Средняя продолжительность жизни в Японии составляет 84 года, и это самый высокий показатель в мире. В чем же секреты жителей Страны восходящего солнца?


Особые технологии приготовления еды


pexels-skitterphoto-9210.jpg

Японцы практически не жарят еду, а если и делают это, то с минимальным количеством масла. Они предпочитают варить продукты или готовить на гриле, благодаря чему сохраняются полезные свойства. В низкокалорийном и сбалансированном рационе жителей Японии мало мяса: преобладают бобовые, овощи, фрукты, крупы и, конечно, морепродукты. Порции обычно небольшие, а есть принято палочками.


Надежная защита от солнца


В России многие используют солнцезащитные кремы летом, когда появляется риск обгореть. Зимой, весной и осенью большинство людей игнорируют эту бьюти-процедуру. Воздействие солнечных лучей может приводить не только к ожогам, но и развитию серьезных заболеваний, включая онкологические. Японцы не пренебрегают защитой, поэтому их кожа долго сохраняет упругость и эластичность.


Чайная церемония


pexels-tima-miroshnichenko-6545448.jpg

В Японии существует культура чаепития с тысячелетней историей. Здесь пьют в основном зеленый чай, который богат антиоксидантами. Любят японцы и чай матча — порошковый напиток насыщенного изумрудного цвета. Его выращивают и готовят к употреблению особым способом, что позволяет сохранить максимум витаминов и полезных веществ. Среди выявленных учеными ценных свойств этого напитка — способность приводить к норме уровень холестерина в крови, а также сокращать риск развития рака, диабета второго типа и заболеваний сердечно-сосудистой системы.


Вертикальный образ жизни


Японцы стараются как можно больше времени проводить в положении стоя. Они много ходят пешком, редко занимают сидячие места в общественном транспорте и даже за компьютером умудряются работать «на ногах». Кроме того, жители Японии большое внимание уделяют спорту: например, делают утреннюю гимнастику, посещают бассейны, фитнес-залы и йога-студии. Причем это касается не только молодежи, но и представителей старшего поколения.


Здоровый сон


Ритм жизни японцев максимально приближен к правильным циркадным ритмам человека. В Японии принято рано вставать и рано, до 23:00, ложиться. Жители этой страны ценят свое время на отдых и стараются высыпаться каждый день.


Регулярный чек-ап и уход за собой


Японцы следят за своим здоровьем и регулярно посещают врача. Ведь, как известно, болезнь легче предупредить, чем потом тратить время и деньги на ее лечение. Кроме того, жители Страны восходящего солнца не забывают про тщательный уход за собой.


Отношение к жизни


pexels-dsd-1822605.jpg

Японцы смотрят на жизнь философски. Они стараются не жалеть о прошлом и чаще думать о будущем. Большинство жителей страны видят возможности в любых переменах и находят ресурсы, чтобы сохранять внутреннее спокойствие. Кроме того, японцы часто посещают концерты, выставки и другие культурные мероприятия, которые помогают им поддерживать позитивный настрой.


Источник: the-challenger.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#японскаякухня #япония #японскаякультура #долголетие
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Почему переезжать в Грузию — это тренд: 3 истории выходцев из Казахстана, России и Ук...
30584
Истории «Понаехавших»: Елена Спаркс о том, как она жила в офисе, хотела петь в рестор...
8315
Проекты Таджикистана, которые продвигают экологичный образ жизни более 15 лет
3002