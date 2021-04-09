Почему японцы живут долго и как поддерживают здоровье: 7 секретов





Особые технологии приготовления еды









Японцы практически не жарят еду, а если и делают это, то с минимальным количеством масла. Они предпочитают варить продукты или готовить на гриле, благодаря чему сохраняются полезные свойства. В низкокалорийном и сбалансированном рационе жителей Японии мало мяса: преобладают бобовые, овощи, фрукты, крупы и, конечно, морепродукты. Порции обычно небольшие, а есть принято палочками.





Надежная защита от солнца

В России многие используют солнцезащитные кремы летом, когда появляется риск обгореть. Зимой, весной и осенью большинство людей игнорируют эту бьюти-процедуру. Воздействие солнечных лучей может приводить не только к ожогам, но и развитию серьезных заболеваний, включая онкологические. Японцы не пренебрегают защитой, поэтому их кожа долго сохраняет упругость и эластичность.





Чайная церемония









В Японии существует культура чаепития с тысячелетней историей. Здесь пьют в основном зеленый чай, который богат антиоксидантами. Любят японцы и чай матча — порошковый напиток насыщенного изумрудного цвета. Его выращивают и готовят к употреблению особым способом, что позволяет сохранить максимум витаминов и полезных веществ. Среди выявленных учеными ценных свойств этого напитка — способность приводить к норме уровень холестерина в крови, а также сокращать риск развития рака, диабета второго типа и заболеваний сердечно-сосудистой системы.





Вертикальный образ жизни





Японцы стараются как можно больше времени проводить в положении стоя. Они много ходят пешком, редко занимают сидячие места в общественном транспорте и даже за компьютером умудряются работать «на ногах». Кроме того, жители Японии большое внимание уделяют спорту: например, делают утреннюю гимнастику, посещают бассейны, фитнес-залы и йога-студии. Причем это касается не только молодежи, но и представителей старшего поколения.





Здоровый сон





Ритм жизни японцев максимально приближен к правильным циркадным ритмам человека. В Японии принято рано вставать и рано, до 23:00, ложиться. Жители этой страны ценят свое время на отдых и стараются высыпаться каждый день.





Регулярный чек-ап и уход за собой





Японцы следят за своим здоровьем и регулярно посещают врача. Ведь, как известно, болезнь легче предупредить, чем потом тратить время и деньги на ее лечение. Кроме того, жители Страны восходящего солнца не забывают про тщательный уход за собой.





Отношение к жизни









Японцы смотрят на жизнь философски. Они стараются не жалеть о прошлом и чаще думать о будущем. Большинство жителей страны видят возможности в любых переменах и находят ресурсы, чтобы сохранять внутреннее спокойствие. Кроме того, японцы часто посещают концерты, выставки и другие культурные мероприятия, которые помогают им поддерживать позитивный настрой.





Источник: the-challenger.ru