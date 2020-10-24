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Почему PR нужен любому бизнесу, и какие тренды в коммуникациях ожидают Казахстан
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24.10.2019

Почему PR нужен любому бизнесу, и какие тренды в коммуникациях ожидают Казахстан

Инна Ан, 35 лет, город — Алматы, специалист по PR и коммуникациям, управляющий директор компании PBN Hill+Knowlton Strategies, Kazakhstan

О коммуникациях в Казахстане

Я возглавляю казахстанский филиал PBN Hill+Knowlton Strategies, в Казахстане мы с 1999 года. Мы занимаемся стратегическим консалтингом, всем, что связано с коммуникациями от разработки и планирования до реализации проектов под ключ. С позапрошлого года мы активно начали работать с рынком Узбекистана и Кыргызстана.

В Казахстане в основном используют Instagram, в Узбекситане – Telegram, а в России и Украине — Facebook и Twitter. Это та разница, которую необходимо учитывать, но это не значит, что необходимы разные коммуникационные стратегии на этих рынках, просто где-то нужно контент адаптировать.

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В России, Украине и Казахстане отличаются потребительские особенности, но они не кардинальные, все-таки у нас общее историческое наследие, подходы к коммуникациям и журналисте тоже общие.

Все тренды приходят в Казахстан очень быстро, буквально за 2-3 месяца. Буквально 2-3 месяца назад мы уже начали получать предложения от коллег в Казахстане о том, что мы уже сами внутри страны можем проводить качественные онлайн-мероприятия и стримы, разработаны технологические площадки для этого. Хотя раньше была необходимость привлекать подрядчиков из России, Украины или Европы.

PR в малом бизнесе

Коммуникации и PR — это часть управленческой функции, когда вы строите стратегию своего бизнеса, одной из важнейших частей должна быть стратегия взаимодействия с вашими целевыми аудиториями.

Есть мнение, что PR — это только для глобальных компаний с огромными бюджетами, на самом деле PR это выстраивание диалога и эмоциональной связи с целевой аудиторией, для этого могут подходить различные инструменты с вполне реальными бюджетами.

Самый простой инструмент выстраивания коммуникаций для малого бизнеса это — digital-медиа, социальные сети. Если ваш бизнес направлен на более широкую аудиторию, можно работать с локальными СМИ и выстраивать с ними отношения, готовить для них интересные истории и публикации.

Сторителинг необходим для любого бизнеса, потому что мы все любим слушать и рассказывать истории. Это отсылка к нашему прошлому, когда мы, будучи древними людьми, собирались у костра и рассказывали истории, дальше это стало фольклором, сказками.

Сегодня сторителинг можно применять в digital-стратегиях, традиционных медиа, в видео. Этот инструмент может применяться в разных форматах, но им достаточно сложно пользоваться, поэтому им пользуются не так часто.

Коммуникации в кризис

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Должны быть честными. Важно говорить честно о том, что происходит в бизнесе. Это важно как во внешних, так и во внутренних коммуникациях компании.

Нужно адаптировать корпоративные социальные программы под новую реальность, помогать тому комьюнити, с которым вы общаетесь. Например, направить некоторые рекламные бюджеты на поддержку медиков или социально незащищенные слоев населения

Продвигать личный бренд первого руководителя компании. В кризис растет роль CEO, важно, чтобы он был подготовлен для публичных выступлений и заявлений. Для этого необходимо прорабатывать его личный бренд и позиционирование руководства в социальных сетях, уровень доверия к CEO гораздо выше, чем к другим сотрудникам компании.

Тренды в PR и коммуникациях

Теперь мы живем через экран. Смартфон становится основным средством для потребления информации, общения, самовыражения, развлечения и обучения. Весь контент, созданный под смартфон, будет востребован.

Также потребители ищут все больше честных источников информации, которым будут доверять, отсюда следует рост рынка инфлюенсеров и его формализация.

После бума просмотра видео люди стали потреблять информацию разных форматов. Сегодня тренд идет на аудиоподкасты, людям нравится делать несколько дел одновременно — это удобно.

Также будет расти доверие к традиционным медиа и их редакционному честному контенту.

Смотрите полную запись эфира на нашем You Tube канале Dengi Media.

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