Почему подключаться в бесплатному Wi-Fi небезопасно и как защитить свои данные в социальных сетях

Евгений Питолин, родной город — Санкт-Петербург, независимый эксперт в области кибербезопасности, IT-технологий и коммуникаций, facebook





Социальные сети и современный человек

Все мы только и делаем, что сидим в социальных сетях. Сложно представить современную жизнь без них. С одной стороны, это величайший шаг в развитии человечества. С другой, в этом есть ряд недостатков. Главное — научиться правильно потреблять предоставленный контент и проводить время с пользой.

1. Устраивайте цифровой детокс. Это время, когда вы делаете перерыв в использовании соцсетей. Бесконтрольное нахождение в них сильно перегружает нервную систему и отвлекает от важных дел.

2. Уберите с экрана все лишнее. Хотя бы для того, чтобы не нажимать по привычке на значки Telegram или Facebook.

3. Настройте «Экранное время». Когда есть представление, сколько часов в день мы проводим в соцсетях — это отрезвляет. Чтобы сформировать цифровые привычки, вам помогут специальные приложения. В настройках гаджета введите в поиске «Экранное время» и поместите виджет на главный экран или меню для еще большего самоконтроля.

Интернет и риски

Сбои в социальных сетях происходят часто. Самая распространенная причина — технические неполадки. Ни одна соцсеть не живет в стабильном состоянии. Хотя бы потому, что в них сидят миллионы пользователей и у каждого свой сценарий поведения.

Подобные проблемы происходят почти каждый день, но мы редко их замечаем. Например, какой-то сайт загружается медленнее или фотография не открывается. Такие неполадки устраняют за несколько минут.





Есть и другая причина — атака на саму сеть, когда серверы пытаются перегрузить.

Глобальная цифровизация принесла с собой большие риски. Сейчас новая валюта — наши данные. От мошенничества в сети могут пострадать все, начиная от обычного пользователя, заканчивая огромными корпорациями. Например, QR-коды используем не только мы, но и кибермошенники. Обычному человеку не понять содержимое, поэтому остается лишь поверить в честность того, кто загружает в них информацию. Если QR-код создан преступниками, он может привести вас на фишинговый сайт, имитирующий вход в соцсеть. Чтобы не попасться на уловку, обращайте внимание на ссылки, которые отображаются при сканировании кода.

Другой вид опасности — бесплатный Wi-Fi. Даже если вам срочно нужен интернет, а его нет, подключаться к такой сети WI-FI — плохая идея. Бывает, что кибермошенники создают поддельные WI-FI-сети и крадут логины и пароли. Такая схема хорошо работает в местах массового скопления людей, как, например, торговые центры или парки.

На вашем устройстве много ценной информации: фотографии, видео, личные переписки. Всего этого можно лишиться в один миг. Похоже на русскую рулетку, не правда ли? Вероятность того, что при подобном подключении ни один из пользователей не сворует данные других — низкая. Поэтому, рисковать не стоит.

Как обезопасить себя и свои данные





Важно помнить, что у нас есть возможность контролировать личные данные и даже больше — делать их конфиденциальными. Вот несколько советов, как это сделать:

— пароли, пароли и еще раз пароли. 12345 — ненадежно. Если не можете запомнить, используйте специальные приложения

— не заполняйте свои личные данные в соцсетях. День рождения, родной город и любимый цвет — ваше личное. Всем об этом знать не обязательно

— проверьте настройки приватности в соцсетях. Настройки по умолчанию не защитят вас. Например, можно скрывать ваши публикации от сторонних глаз, разрешать комментировать ваши фотографии друзьям или, напротив, сделать так, чтобы вас никто не читал.