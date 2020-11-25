Почему нужно покупать акции прямо сейчас, и сколько можно заработать, если инвестировать 1000 $

Как сегодня можно потратить 1000 $ — купить новый смартфон или съездить на отдых? Счастье и эйфория от таких покупок, к сожалению, быстро проходят, и хочется чего-то еще. Поэтому, если вы хотите ездить на море, когда вам захочется, даже на пенсии, когда уже не будете активно работать, нужно начать инвестировать. Сколько денег вы уже могли заработать, если бы начали покупать акции в 2010 году, и куда вкладывать прямо сейчас, читайте в статье, которую мы подготовили для вас вместе с Freedom24.kz.

Султан Жумагали, аналитик Freedom24.kz

Как выбирать компании, в которые инвестировать

Для продвинутых инвесторов основа для покупки акций — анализ: технический и фундаментальный. Цель технического анализа — сделать предположения, основанные на прошлой динамике курса акций. А фундаментальный анализ фокусируется на внутренней стоимости ценной бумаги, то есть на финансовой отчетности компании и индикаторах, которые определяют ее жизнеспособность.

Чтобы понять, насколько компания прибыльная, нужно рассчитать коэффициент цена-прибыль. Для этого капитализацию компании, то есть то, сколько сейчас стоит эта компания, нужно поделить на чистую прибыль за календарный год. В результате получаем доходность предприятия, и если коэффициент равен пяти, это значит, что компания окупится за пять лет при сохранении прибыли на текущем уровне.

Для тех, кто только пришел на рынок, важно просто понимать тенденции. Например, акции компаний, которые с начала пандемии помогают работать из дома и проводить досуг в условиях самоизоляции: Facebook, ZOOM, Amazon, Microsoft, Netflix, круто выросли. В то время как авиакомпании, гостиничный бизнес и нефтяные компании испытывали большие трудности. Поэтому в портфеле должно быть 30-40% акций крупных технологических компаний, таких как Microsoft и Facebook, и 20% акций циклических компаний, которые всегда присутствуют в правильном диверсифицированном портфеле. Это банки и авиакомпании, например, «Сбербанк» или «Аэрофлот».

Новичкам выгоднее прибегать к помощи аналитиков и компаний, таких как Freedom24.kz. Наш отдел поддержки клиентов, где понимают все тенденции на рынке, посоветует купить те или иные акции, которые выглядят перспективно.

Казахстанцам нравятся американские компании ввиду того, что их больше, они крупнее и их бизнес разнонаправленный. Можно покупать акции, начиная от Starbucks, заканчивая автомобилями Ford. Также казахстанцы покупают акции крупных местных компаний: Halyk Bank, «Казахтелеком», KazTransOil. Наши компании делают ставку на то, что выплачивают дивиденды, а на американских компаниях можно сыграть на более короткие сроки.

4 быстрорастущие компании из списка Freedom24.kz:

— Facebook, который активно начинает монетизировать свой бизнес

—Microsoft, развивающийся в сфере индустрии игр

— Apple — компания, которая давно существует, но с приходом 5G у Apple начинается новый цикл. С большей долей вероятности ассортимент продукции и услуг, работающих на 5G, будет только увеличиваться, что будет побуждать пользователей покупать новые продукты

— «Яндекс» — крупнейшая российская компания, которая развивает беспилотное такси и не только.

Через какое время можно начать зарабатывать на акциях

Главная цель инвестирования — получение прибыли, но все зависит от горизонта инвестирования и от уровня риска, который вы хотите взять. То есть чем больше риск вы берете, тем больше вознаграждения получаете в будущем. Или чем больше срок вашего инвестирования, тем меньше становятся ваши риски, благодаря тому, что те локальные колебания, которые происходят на рынке, могут быть просто незамеченными вами, потому что вы инвестируете на длительный срок.

Почему нужно покупать акции прямо сейчас

Чтобы в любой непредвиденной ситуации не беспокоиться о деньгах. В современном мире как никогда важно иметь подушку безопасности, которая будет вам опорой. Важно распределять свои финансы в различных направлениях, и фондовый рынок дает такую возможность. При этом это очень увлекательно, ведь всегда интересно инвестировать в компанию, которая нравится.

Для того чтобы ни в чем себе не отказывать на пенсии. Если ближе к пенсионному возрасту вы хотите жить так, как вы живете при постоянном заработке, будучи молодыми и работоспособными, нужно начать покупать акции. Вам подойдут инвестиции в стабильно растущие компании, которые выплачивают стабильные дивиденды. Такие инвесторы называются консервативными. Потому что они не гонятся за сверхприбылью, для них важно то, что компания стабильная и выплачивает дивиденды на постоянной основе. Например, с 2010 года бумаги Apple выросли на 1100%, а Tesla на безумные 6900%.

Чтобы обеспечить счастливое будущее детям. Многие родители покупают акции с целью подарить детям ценные бумаги, купленные при их рождении. Это нормальная практика, которая популярна в США, и сейчас это зарождается в СНГ и в частности в Казахстане

Если бы вы вложили 1000$ в 2010





















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