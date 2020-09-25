Почему казахстанские родители переводят детей в онлайн-школы России и остаются ли довольны

Зауре Джундубаева, 43 года, город — Алматы, предприниматель









О причинах перевода

Я опытный пользователь нетрадиционного образования. У меня трое детей, старшая дочь училась в вальдорфской школе. В прошлом учебном году средний сын окончил девятый класс, и, поскольку все перешли на дистанционное обучение, я решила, что мне нет смысла оплачивать дорогую частную школу, и перевела его на российскую платформу InternetUrok.

Процесс оформления на сайте занял один день. Все легко и доступно: сканируешь документы, прикладываешь и отправляешь. Нашу заявку рассмотрели, и в тот же день я произвела оплату. Есть много вариантов: можно оплачивать за месяц вперед, за три или за год, есть пакеты с наставником и без. Я выбрала пакет с наставником и оплатила за три месяца вперед. Так как у меня трое детей, по российскому законодательству мне предоставили небольшую скидку. Оплата в месяц получилась 45 000 тенге. Мы прикрепились к московской школе «Столичный-КИТ», и сама школа выслала нам прикрепительные талоны примерно через неделю.

В тот же день, когда мы подали заявку, мне позвонили с портала и сказали, что все документы получены, узнали, какие у меня есть вопросы, есть ли у нас опыт дистанционного обучения и что я ожидаю.

Процесс обучения

Мой сын довольно усердный, он занимается уроками каждый день, не пропускает. Он спортсмен, поэтому в первой половине дня занимается спортом, английским языком и своими делами, а во второй половине дня учится.

Есть возможность освоить программу быстрее и экстерном перейти в следующий класс





У детей нет фиксированного времени для занятий. Но новые материалы выгружают ежедневно по московскому времени, поэтому у нас это 12 часов дня. Сейчас у сына оценки только «4» и «5». В день у них 2-3 урока, поэтому он берет большее количество материала и идет немного на опережение. Все работы он фотографирует и отправляет в тот же день.

Есть возможность освоить программу быстрее и экстерном перейти в следующий класс. Если ребенок сдаст все работы и у него наберется необходимое количество баллов, ему нужно будет ехать в Москву, сдавать ЕГЭ. Все документы — аттестаты и табели у него будут московские.

Как отреагировал ребенок

Около 5-7 знакомых семей перевели детей в российские онлайн-школы и именно в InternetUrok. Дети довольны, что можно заниматься в любое время дня, им интересно учиться. У них хорошие наставники, которые звонят и связываются с родителем и ребенком несколько раз в неделю. Есть формат видео- и обычного звонка. Мне нравится, что наставник хорошо мотивирует ребенка и хвалит.





Плюсы

Нет воды, вся информация скомпонована. Материал по физике и химии дают в разной форме, видеоуроки интересные. После каждого урока тестовые задания, которые нужно выполнять письменно или устно.

У нас с сыном связанные аккаунты, и как родитель я могу просматривать, сколько времени он был на уроках. Каждый день я получаю на электронную почту полный отчет, какие предметы он сдал и на какие оценки. Еще еженедельно я получаю письмо от наставника с рекомендациями, что нужно подтянуть, на что сделать упор.

Учебники, по которым сын занимается сейчас, составлены грамотно, подача материала понятная, легкая.

Минусы

В Алматы нет учебников, которые нужны для занятий. Их нужно заказывать из России. Это 20 учебников, каждый из которых стоит 300-500 рублей. Но мы нашли другой способ — сын скачал их в электронном формате на портале «Просвещение». За все 20 учебников мы заплатили небольшую сумму, около 1000 руб. Это в любом случае дешевле, чем покупать в книжном варианте и еще ждать доставку.

Татьяна Беньяминова, 32 года, город — Алматы, организация туров и мероприятий









О причинах перевода

За первые четыре года дочка успела поучиться в гимназии около дома и в частной школе. Оценки были хорошие, но уровень знаний оставлял желать лучшего. Приходилось тратить много времени на объяснение пройденных тем дома и выполнение домашних заданий. Сидели с уроками до ночи, едва успевая посещать творческие и спортивные кружки. Поэтому с пятого класса я приняла решение отдать дочку в онлайн-школу. В этом году она пошла уже в 6 класс, это второй год обучения в онлайн-формате.

Мы остановились на онлайн-школе InternetUrok, выбрали формат «с зачислением» — то есть официально прикрепились к московской школе-партнеру этого портала. Процесс перевода несложный: на основании справки о зачислении, которую выслал InternetUrok, школа, в которой мы учились, выдала мне личное дело. Для прикрепления к школе-партнеру, понадобилось отослать скан-версии документов: личное дело ученика, его свидетельство о рождении или паспорт, паспорт представителя ребенка, заявление и подписанный договор.

Стоимость обучения в формате «с зачислением» — 5500 рублей в месяц. При 100% предоплате за год есть скидки.

Процесс обучения

Предметы в российской школе примерно такие же, как и в казахстанской. Только нет казахского языка, вместо него немецкий. В неделю на один предмет уходит около трех часов. Обычно у нас с восьми утра до обеда школа, потом — танцы, рисование, английский, вокал или театральная студия.

Предметы в российской школе примерно такие же, как и в казахстанской





На неделю дается список предметов: в каждом уроке есть видеолекция, онлайн-консультация, тестовые тренажеры и письменное домашнее задание, которое нужно отсканировать и отослать учителю. После отправки задания, можно посмотреть видеообзор выполнения домашнего задания и разбор ошибок. С 1 сентября открывается доступ ко всем урокам учебного года: при желании, можно идти с опережением, чтобы устроить себе дополнительные каникулы.

Как отреагировал ребенок

Первый год на дистанционке был непростым и для ребенка, и для меня. Много времени уходило на становление основ обучения: как записывать конспекты, как формулировать развернутые ответы на вопросы, как хорошо писать сочинения. Пробелов в образовании хватало. В этом году она на 90% занимается сама, прошлогодние старания дали свои плоды: учиться стало гораздо легче. Ребенку нравится в онлайн-школе: она быстро поняла, как распоряжаться своим временем, появилась возможность посещать новые интересные кружки, где она восполняет нехватку общения.





Оценки бывают разные, так как есть жесткие критерии требований к выполнению заданий, особенно творческих, что, на мой взгляд, странно. Но в основном дочка учится на «4» и «5».

Плюсы

Спокойствие и хорошее настроение ребенка, отсутствие стрессов в школе, возможность распоряжаться своим временем и учиться из любого места, где есть интернет.

Минусы

Я надеялась, что в InternetUrok для онлайн-образования отобрали талантливых педагогов, которые могли бы вовлечь и заинтересовать ребенка, и отсняли с ними интересные уроки, но, к сожалению, на мой взгляд, это не так.

Татьяна Гайнутдинова, город — Алматы









О причинах перевода

Мысль о переводе в российскую онлайн-школу появилась у меня в прошлом году, когда ребенок перешел в пятый класс по обновленной программе. Но когда началась пандемия, я приняла окончательное решение. Потому что в конце учебного года процесс обучения происходил так: учитель скидывал задания на WhatsApp, и ребенок должен был их выполнять. А как он это делал — находил ответы в интернете или делал сам — не имело значения. Вечером после работы я садилась с дочкой, мы брали учебники советского образца, которые я сама распечатала, и занимались.

Поэтому в новом учебном году перевела ребенка в онлайн-школу InternetUrok. Остановила свой выбор на этой школе, потому что мой ребенок еще маленький, сознательности не так много, а здесь занятия четко структурированы, есть расписание.

Мы выбрали формат «с зачислением», и уже в августе я оплатила обучение за год вперед. В дальнейшем дочка, скорее всего, будет получать высшее образование не в Казахстане, и мы хотели, чтобы у нее был российский аттестат. Для открепления от офлайн-школы я пришла 1 сентября и сообщила, что перевожу ребенка, а открепительный талон предоставлю позже, и мне без проблем отдали необходимые документы.

Процесс обучения

У дочки в первой половине дня студия ИЗО и уроки игры на гитаре и барабанах. Во второй половине дня начинаются школьные уроки. Обычно в день 2-3 урока, которые проходят в формате видеозаписи. Дочка сама прослушивает, прорабатывает материал, потом делает «тренажеры» — задания на отработку темы.

Мне нравится, что дочка пишет в тетради, а не только печатает на ноутбуке





Домашнее задание она выполняет уже на следующий день утром. Обычно это письменные задания с развернутыми ответами, которые мы потом сканируем и отправляем учителю. Мне нравится, что дочка пишет в тетради, а не только печатает на ноутбуке.





Ответы на те вопросы, которые отправляла я, приходили моментально — мне перезванивали, писали. Ответы на вопросы, которые ребенок задает учителю, приходят обычно в тот же день, вечером, но здесь нужно учитывать разницу во времени.

Плюсы

Дочке нравится. Она довольна тем, что учитель не кричит, не ругается, а спокойно и на одной ноте объясняет материал. Она может сделать перерыв в занятиях и доделать потом. Нет жесткого требования постоянно находиться онлайн и читать то, что пишут в чате. Если дочка запланировала на вечер свои дела, то понимает, что уроки должна закончить пораньше.

Минусы

Для меня большой минус в том, что ребенок должен много времени проводить за монитором — и слушая урок, и выполняя домашнее задание.

Все уроки в записи, нет живой связи с учителем, ребенок не может задать вопрос в процессе объяснения новой темы.