Почему Halyk Bank — лучший банк для МСБ в Казахстане и что об этом думают столичные предприниматели

24 ноября в городе Нур-Султан прошла традиционная встреча руководства Halyk Bank и столичных предпринимателей, которые являются клиентами банка. В начале встречи всех поприветствовала Председатель Правления Halyk Bank Умут Шаяхметова.



В нашем материале о том, что Halyk Bank делает для своих клиентов, как помогает развитию МСБ и почему казахстанские предпринимали, выбирают этот банк.





Даурен Сартаев, Заместитель Председателя Правления

Ключевая цель таких встреч — обменяться информацией. К сожалению, из-за пандемии мы не встречались офлайн почти два года. А раньше мы делали это регулярно, раз в год. Вместе с командой топ-менеджеров, мы облетали все 24 филиала и встречались с партнерами и клиентами банка. Это необходимо, в первую очередь для того, чтобы предоставлять лучший сервис, подумать над тем, что можно улучшить.

Формат завтрака помогает получить максимально полную обратную связь от клиентов о работе банка, услышать их боли и понять, что мы можем сделать как банк, чтобы помочь бизнесу развиваться. На встрече, мы рассказали о том, какая работа была проделана для масштабирования и улучшения наших сервисов, поделились обратной связью по обработке пожеланий от клиентов, которые были озвучены на предыдущих наших встречах.

Мы стараемся сделать так, чтобы все банковские сервисы и инструменты, которыми должен обладать классический банк, были у наших клиентов. Halyk Bank сегодня обладает ресурсами, компетенцией и командой для того, чтобы поддерживать всю продуктовую линейку. Не все продукты еще оцифрованы, но они все есть и клиентам не нужно бегать из одного банка в другой, чтобы получить гарантию, кредит или разместить депозит. Все это и много других услуг можно получить в Halyk Bank, в одном сервисе Onlinebank.

Недавно Halyk Bank запустил мобильное приложение и база клиентов выросла в 4 раза, сейчас у нас около 150 000 активных субъектов микро и малого бизнеса. К этому приложению есть доверие, потому что оно сделано суперкачественно бывшим бухгалтером, сотрудником нашего банка, который в итоге стал IT-специалистом.

Halyk Bank — крупнейший корпоративный банк в Казахстане, уже два года подряд Asia Money признает нас лучшим корпоративным инвестиционным банком. Мы уверены, что в 2021 году сможем получить это звание снова.

Адилет Закиев, родной город — Алматы, предприниматель





Я занимаюсь ресторанным бизнесом уже пять лет. В 2016 году мы вместе с супругой открыли наше первое заведение Crepe Cafe, где начали готовить вкусные и сытные французские блинчики. Миссия — окружить гостей искренней заботой и великолепной и доступной едой на каждый день. На сегодняшний день у нас три заведения в городе Нур-Султан. В ближайших планах запустить франшизу.

Моя компания как клиент перешла к Halyk Bank по наследству от «Казкомерцбанка». Этот переход прошел для нас гладко. Нравится, что сотрудники и руководство Halyk Bank всегда сопереживает и старается помочь.

Halyk Bank — один из самых крупных банков в стране, к которому есть большое доверие. Как у клиента этого банка, у меня есть уверенность, что никаких проблем не возникнет, а если и возникнет, банк сможет правильно отреагировать и решить вопрос. Когда началась пандемия, я еще раз в этом убедился, потому что банк быстро реагировал на все изменения и реализовал у себя различные государственные программы, которые запускались в тот период.

Сегодня прошла очередная классная встреча с руководством Halyk Bank. Последний раз я присутствовал на подобной встрече два года назад. В прошлом году встреча прошла в онлайн-формате. Я не стал принимать участие, через ZOOM, не те ощущения и атмосфера.

Такие мероприятия важны для клиентов, так как это дает шанс встретиться с руководством банка и, если имеются, поднять вопросы, которые сложно эскалировать. Конечно, это нетворкинг и возможность прорекламировать свой бренд.





Дилара Сандыбаева, родной город — Петропавловск, предприниматель





Наша компания существует с 2008 года. Мы начинали как обычные поставщики одежды. А с 2010 года сами стали заниматься производством одежды и развиваемся во всех направлениях легкой промышленности, начиная от средств индивидуальной защиты, заканчивая носочными и трикотажными изделиями. С недавних пор мы наладили выпуск металлофурнитуры и нашивок. Производство находится в районе Технопарка, в городе Нур-Султан.

Наши основные заказчики — Министерство Обороны РК, Национальная гвардия и Министерство внутренних дел. Помимо этого, мы участвуем в программе «Всеобуч», которая проходит при поддержке Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» и Управления образования города Нур-Султан. При предприятии у нас есть собственный магазин, куда может прийти каждый желающий и приобрести нашу продукцию.

В 2021 году мы стали клиентами Halyk Bank, так как стали участниками «Дорожной карты». В Halyk Bank работают наиболее компетентные и профессиональные сотрудники, которые оказали нам содействие. Такой поддержки мы не получили в других банках, поэтому полностью перевели всю организацию, включая зарплатный проект, в этот банк. Круто, что банк развивается во всех направлениях. Надеемся, что в будущем наше сотрудничество продолжится.

Сегодня я первый раз на подобной встрече. Мне кажется, это очень удачный формат, можно сказать, неформальный, без галстуков, где можно познакомиться с продуктами и партнерами банка. Такие мероприятия, безусловно, полезны для всех участников. Например, я успела обменяться с несколькими людьми контактами.



