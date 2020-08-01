Почему актер должен быть психологом и как это помогает вжиться в роль

Чингиз Капин, 34 года, город — Алматы, актер театра и кино, @chingizkapin
О начале карьеры
Я попал в кинематограф в 14 лет, это был телесериал «Саранча», который гремел на всю страну. Тогда я понял, что кино — это магия. С тех пор у меня появилась мечта — стать артистом театра и кино. В 19 лет я поступил во ВГИК в Москве, где получил диплом. По сей день я счастлив и работаю по профессии около 20 лет.
Актерская профессия позволяет прожить много жизней
Актерская профессия позволяет прожить много жизней. Актер с помощью образов на сцене и в кино имеет уникальную возможность за одну жизнь прожить жизни тысячи героев, но у каждой медали есть своя сторона. Трудно устроить личную жизнь и почувствовать себя человеком, хотя то удовольствие и счастье, которое я получаю на сцене, заменит любое земное чувство.
Как вжиться в роль
В актерской профессии существует много техник: Страсберга, Станиславского, Чехова и других. Все зависит от образа, который нужно изучить. Я не употребляю слова «входить» и «вживаться» в роль. Для меня это по-настоящему существующие образы, которые я наделяю жизнью, телом, дыханием. Поэтому каждый раз, играя в спектакле или кино, я воссоздаю жизнь на сцене в том или ином образе.
Сложнее всего играть героев, которые идут на смелые поступки. В жизни мы избегаем трудных ситуаций, пытаемся найти компромисс. Герои хорошего кино — бесстрашные люди, поэтому они и герои. Мне легко даются герои с отрицательной харизмой.
Самый интересный персонаж, которого я играю и который мне нравится — герой Шекспира Гамлет. Мне кажется, каждый актер мечтает сыграть его. Это человек думающий и отчаявшийся. Все чувства, которые могут быть у человека, у него под градусом. Это моя любимая роль, потому что персонаж Шекспира через всю пьесу проходит все, что проходит человек в своей жизни.
Быть актером — не только работа и талант, это еще и везение. Бывает так, что актеры ждут свою главную роль практически всю жизнь. Самое главное качество — умение терпеть, ждать и усовершенствовать себя: учить языки, заниматься телом, всегда быть готовым к тому, что судьба повернется к тебе и предложит ту роль.
Я считаю, что актерская профессия — одна из самых сложных, потому что нам на площадке приходится быть кем угодно. Нужно уметь ездить верхом, петь, танцевать, говорить на разных языках. Чем вы универсальнее, тем больше шансов встретить судьбоносную роль.
Кто вдохновляет
Меня вдохновляют артисты, которые не останавливаются, изучают себя и идут в ногу со временем. Это Мерил Стрип, Роберт Де Ниро, Бенедикт Камбербэтч. Мне нравится творчество Евгения Леонова, Андрея Миронова и Владимира Высоцкого.
Самое интересное в профессии — это то, что каждый день бывает непредсказуем. Постоянно изучаешь других людей, перевоплощаешься и пробуешь новое. От этого у зрителей складывается ощущение, что актерская профессия интересная, не похожая ни на чью жизнь. Но для многих артистов в какой-то момент разнообразность и палитра эмоций становится рутиной. Чтобы такого не было, артист должен уметь чередовать свою профессию и личную жизнь.
У нас, актеров, большое сообщество в мире, я уверен, что мы все заодно. Мы, как послы доброй воли, имеем одни и те же ценности — хотим сделать так, чтобы мир был открытым, а люди счастливыми и всегда помнили о том, что есть более значимые вещи, чем материальные. Это интересно — быть в коллективе всех артистов этого мира.
Айнур Ильясова, город — Алматы, актриса, телеведущая, @ainur_ilyasova
О начале карьеры
Я мечтала об актерской карьере с детства. В детском саду были постановки, от которых я безумно кайфовала. После окончания университета я попала в театр и работала там. Занимаюсь актерской деятельностью уже около десяти лет.
Как вжиться в роль
Когда получаешь роль, на нее нужно настроиться. Актер может дополнять образ. Это приветствуется, когда даешь жизнь персонажу и предлагаешь какой-то характер. Придумываешь прошлое, настоящее, будущее, привычки, то есть дополняешь работу и видение режиссера.
У меня были героини в театре и в кино с тяжелой жизнью. Каждый раз, проигрывая их, остается тяжелый осадок. Но это все дело техники, и с опытом становится легче выходить из образа.
Маленькой и большой роли не бывает
Маленькой и большой роли не бывает. Но тем не менее бывает маленький эпизод, о котором, может быть, ты завтра и не вспомнишь. А, может быть, это эпизодическая роль, которая оставила след.
Для зрителя отрицательный герой всегда интересен, потому что он выступает как соперник. Я бы хотела сыграть такого героя, пока у меня в основном положительные роли.
Все роли, в которых я играла, были интересными. Самый популярный фильм — «Келинка Сабина», благодаря которому многие зрители знают меня. Героиня получилась классной.
Актер должен быть психологом, обладать многими навыками, потому что каждый раз, играя разные роли, вы играете определенного человека и можно быть кем угодно: доктором, политиком, менеджером, научным деятелем. Поэтому важно уметь делать все. Конечно, есть каскадеры и дублеры. Но, когда вы спортивно заряжены и у вас есть большой багаж, это облегчает работу и делает вас еще талантливее.
Путь актерства тернистый, но интересный и яркий. Каждый день не похож на предыдущий.
Кто вдохновляет
Из знаменитых личностей мне нравятся трудоголики. Это Мерил Стрип, Леонардо Ди Каприо, Бред Питт. Из казахстанских актеров мне нравятся Димаш Ахимов, Бахытжан Альпеисов, Венера Нигматуллина, Данияр Алшинов и Гульнара Сильбаева.
Я люблю актерскую деятельность за многогранность. Здесь каждый день насыщенный и интересный. Еще с этим приходит некая популярность и медийность, ты можешь быть полезным людям. Например, я занимаюсь и творческими, и социальными проектами, которые легче продвигать, так как есть аудитория, которая знает меня.
Азамат Нигманов, 32 года, город — Москва, актер театра и кино, @azamat_nigmanov
О начале карьеры
Со школьной скамьи я занимался в театральных студиях Омска, потом попал в профессиональный театр. Мне нравилось все это, и у меня это получалось. Потом мы с друзьями поехали покорять Москву. Я окончил с отличием Театральный институт им. Бориса Щукина. Сейчас служу в «Электротеатре Станиславский», также сотрудничаю с Фондом Сергея Безрукова, где играю в спектакле «Приключения Фандорина».
Как вжиться в роль
В театральном институте дают ремесло, дальше актерская кухня у каждого индивидуальна. Для того чтобы раскрыть потенциал и талант, актеру нужен материал, сценарий. Читая его, ищешь точки соприкосновения, что будешь играть. Поэтому важно быть открытым, наблюдать, переживать. Артист — живой сосуд, имеющий внутреннюю антенну. Он понимает и воспринимает жизнь, чем живут люди и что их волнует.
Артист — живой сосуд, имеющий внутреннюю антенну
В кино существует специфика. Актер должен прийти и сделать все сразу. Когда пробуешься на роль, нужно попасть сразу в десятку.
Один из важных факторов в актерской профессии — внимание. Есть профессиональный сленг — три круга внимания. Это когда ты существуешь здесь и сейчас. При этом слышишь, видишь и действуешь в кадре.
Разбирая героя, важно понять, что он хочет и что им движет. Актерская профессия схожа с психологией. Ты проводишь все это через призму жизненного опыта. В актерской терминологии существует такая вещь, как «все в актерский сундучок». Ты запоминаешь все прожитые моменты в жизни и в нужный момент работы вспоминаешь пережитые чувства и мысли в разных ситуациях и берешь их. Актеров по-другому называют инженерами человеческих душ.
Если герой, заданный в сценарии, прописан — это здорово. Если не прописан и режиссер позволяет быть в сотворчестве, это окрыляет артиста. Из любого, даже невзрачного героя в эпизоде, можно сыграть многое. Это тонкие вещи, которые вырабатываются с опытом и с отличной актерской школой.
Сложность профессии заключается в том, что ты всегда ждешь. Можно сидеть ждать несколько часов, и когда позовут в кадр, нужно сыграть сложную драматическую сцену, где нужен эмоциональный всплеск. Важно не упустить настрой.
На съемочной площадке бывает много каверзных ситуаций. Потому как это живой процесс. Бывает, приходится купаться в холодной воде, по 12 часов сидеть в холодном окопе или играть в степи на 35-градусной жаре.
Для меня в кино важно понять, с кем я буду работать. Это некая химия, возникающая между артистом и режиссером. Важно, чтобы актер и режиссер слышали друг друга и понимали с полуслова.
Будущий актер должен быть с характером, при этом не терять форму. В эту профессию не стоит приходить за деньгами и славой. Здесь нужно быть влюбленным в дело. Помимо труда и терпения нужен талант.
Мне посчастливилось работать с такими российскими режиссерами, как Алексей Мизгирев, Андрей Прошкин. В Казахстане это Нариман Туребаев, и сейчас большая удача для меня, как артиста, встреча с Адильханом Ержановым. В прошлом году он сам на меня вышел, предложив сыграть главную роль в фильме «Желтая кошка». И к нашему счастью, недавно этот фильм был отобран на Венецианский кинофестиваль.
Кто вдохновляет
Для меня ориентир — Константин Аркадьевич Райкин. Мне посчастливилось с ним пересечься в Москве. С первого курса я о нем знал, видел, ходил на спектакли. Его работоспособность, самоотдача и преданность делу дорогого стоит и вызывает уважение. После института я пытался попасть к нему в театр, но не прошел. Зато он посоветовал меня в МХТ им. Чехова, где я играл в спектакле «Прокляты и убиты».
Профессия нравится за момент чуда. После того как фильм снят, ждешь его выхода на экраны и не знаешь, как он будет смонтирован и что там будет. Это трепетное ожидание и выход на экран — огромное счастье, увидеть результат того, что переживал, строил вместе с режиссером и съемочной командой. Это непередаваемый кайф.