Почему актер должен быть психологом и как это помогает вжиться в роль

Чингиз Капин, 34 года, город — Алматы, актер театра и кино, @chingizkapin

О начале карьеры

Актерская профессия позволяет прожить много жизней

Как вжиться в роль

Кто вдохновляет

Айнур Ильясова, город — Алматы, актриса, телеведущая, @ainur_ilyasova













О начале карьеры

Как вжиться в роль

Маленькой и большой роли не бывает

Кто вдохновляет

Азамат Нигманов, 32 года, город — Москва, актер театра и кино, @azamat_nigmanov













О начале карьеры





Как вжиться в роль

Артист — живой сосуд, имеющий внутреннюю антенну

Тогда я понял, что кино — это магия. С тех пор у меня появилась мечта — стать артистом театра и кино. В 19 лет я поступил во ВГИК в Москве, где получил диплом. По сей день я счастлив и работаю по профессии около 20 лет.. Актер с помощью образов на сцене и в кино имеет уникальную возможность за одну жизнь прожить жизни тысячи героев, но у каждой медали есть своя сторона. Трудно устроить личную жизнь и почувствовать себя человеком, хотя то удовольствие и счастье, которое я получаю на сцене, заменит любое земное чувство.Все зависит от образа, который нужно изучить. Я не употребляю слова «входить» и «вживаться» в роль. Для меня это по-настоящему существующие образы, которые я наделяю жизнью, телом, дыханием. Поэтому каждый раз, играя в спектакле или кино, я воссоздаю жизнь на сцене в том или ином образе.В жизни мы избегаем трудных ситуаций, пытаемся найти компромисс. Герои хорошего кино — бесстрашные люди, поэтому они и герои. Мне легко даются герои с отрицательной харизмой.Мне кажется, каждый актер мечтает сыграть его. Это человек думающий и отчаявшийся. Все чувства, которые могут быть у человека, у него под градусом. Это моя любимая роль, потому что персонаж Шекспира через всю пьесу проходит все, что проходит человек в своей жизни.Бывает так, что актеры ждут свою главную роль практически всю жизнь. Самое главное качество — умение терпеть, ждать и усовершенствовать себя: учить языки, заниматься телом, всегда быть готовым к тому, что судьба повернется к тебе и предложит ту роль.Нужно уметь ездить верхом, петь, танцевать, говорить на разных языках. Чем вы универсальнее, тем больше шансов встретить судьбоносную роль.Это Мерил Стрип, Роберт Де Ниро, Бенедикт Камбербэтч. Мне нравится творчество Евгения Леонова, Андрея Миронова и Владимира Высоцкого.Постоянно изучаешь других людей, перевоплощаешься и пробуешь новое. От этого у зрителей складывается ощущение, что актерская профессия интересная, не похожая ни на чью жизнь. Но для многих артистов в какой-то момент разнообразность и палитра эмоций становится рутиной. Чтобы такого не было, артист должен уметь чередовать свою профессию и личную жизнь.Мы, как послы доброй воли, имеем одни и те же ценности — хотим сделать так, чтобы мир был открытым, а люди счастливыми и всегда помнили о том, что есть более значимые вещи, чем материальные. Это интересно — быть в коллективе всех артистов этого мира.В детском саду были постановки, от которых я безумно кайфовала. После окончания университета я попала в театр и работала там. Занимаюсь актерской деятельностью уже около десяти лет.Актер может дополнять образ. Это приветствуется, когда даешь жизнь персонажу и предлагаешь какой-то характер. Придумываешь прошлое, настоящее, будущее, привычки, то есть дополняешь работу и видение режиссера.Каждый раз, проигрывая их, остается тяжелый осадок. Но это все дело техники, и с опытом становится легче выходить из образа.Но тем не менее бывает маленький эпизод, о котором, может быть, ты завтра и не вспомнишь. А, может быть, это эпизодическая роль, которая оставила след.Я бы хотела сыграть такого героя, пока у меня в основном положительные роли.Самый популярный фильм — «Келинка Сабина», благодаря которому многие зрители знают меня. Героиня получилась классной.Поэтому важно уметь делать все. Конечно, есть каскадеры и дублеры. Но, когда вы спортивно заряжены и у вас есть большой багаж, это облегчает работу и делает вас еще талантливее.Каждый день не похож на предыдущий.Это Мерил Стрип, Леонардо Ди Каприо, Бред Питт. Из казахстанских актеров мне нравятся Димаш Ахимов, Бахытжан Альпеисов, Венера Нигматуллина, Данияр Алшинов и Гульнара Сильбаева.Здесь каждый день насыщенный и интересный. Еще с этим приходит некая популярность и медийность, ты можешь быть полезным людям. Например, я занимаюсь и творческими, и социальными проектами, которые легче продвигать, так как есть аудитория, которая знает меня.Мне нравилось все это, и у меня это получалось. Потом мы с друзьями поехали покорять Москву. Я окончил с отличием Театральный институт им. Бориса Щукина. Сейчас служу в «Электротеатре Станиславский», также сотрудничаю с Фондом Сергея Безрукова, где играю в спектакле «Приключения Фандорина».Для того чтобы раскрыть потенциал и талант, актеру нужен материал, сценарий. Читая его, ищешь точки соприкосновения, что будешь играть. Поэтому важно быть открытым, наблюдать, переживать. Артист — живой сосуд, имеющий внутреннюю антенну. Он понимает и воспринимает жизнь, чем живут люди и что их волнует.Когда пробуешься на роль, нужно попасть сразу в десятку.Есть профессиональный сленг — три круга внимания. Это когда ты существуешь здесь и сейчас. При этом слышишь, видишь и действуешь в кадре.Актерская профессия схожа с психологией. Ты проводишь все это через призму жизненного опыта. В актерской терминологии существует такая вещь, как «все в актерский сундучок». Ты запоминаешь все прожитые моменты в жизни и в нужный момент работы вспоминаешь пережитые чувства и мысли в разных ситуациях и берешь их. Актеров по-другому называют инженерами человеческих душ.

Кто вдохновляет

Если не прописан и режиссер позволяет быть в сотворчестве, это окрыляет артиста. Из любого, даже невзрачного героя в эпизоде, можно сыграть многое. Это тонкие вещи, которые вырабатываются с опытом и с отличной актерской школой.Можно сидеть ждать несколько часов, и когда позовут в кадр, нужно сыграть сложную драматическую сцену, где нужен эмоциональный всплеск. Важно не упустить настрой.Потому как это живой процесс. Бывает, приходится купаться в холодной воде, по 12 часов сидеть в холодном окопе или играть в степи на 35-градусной жаре.Это некая химия, возникающая между артистом и режиссером. Важно, чтобы актер и режиссер слышали друг друга и понимали с полуслова.В эту профессию не стоит приходить за деньгами и славой. Здесь нужно быть влюбленным в дело. Помимо труда и терпения нужен талант.В Казахстане это Нариман Туребаев, и сейчас большая удача для меня, как артиста, встреча с Адильханом Ержановым. В прошлом году он сам на меня вышел, предложив сыграть главную роль в фильме «Желтая кошка». И к нашему счастью, недавно этот фильм был отобран на Венецианский кинофестиваль.Мне посчастливилось с ним пересечься в Москве. С первого курса я о нем знал, видел, ходил на спектакли. Его работоспособность, самоотдача и преданность делу дорогого стоит и вызывает уважение. После института я пытался попасть к нему в театр, но не прошел. Зато он посоветовал меня в МХТ им. Чехова, где я играл в спектакле «Прокляты и убиты».После того как фильм снят, ждешь его выхода на экраны и не знаешь, как он будет смонтирован и что там будет. Это трепетное ожидание и выход на экран — огромное счастье, увидеть результат того, что переживал, строил вместе с режиссером и съемочной командой. Это непередаваемый кайф.