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По роману «1984» Джорджа Оруэлла снимут сериал
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Сегодня в 10:49

По роману «1984» Джорджа Оруэлла снимут сериал

Независимая киностудия Wiip создаст сериал на основе романа-антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла.

Продюсеры займутся адаптацией пьесы, поставленной по книге. Премьера представления Роберта Айка и Дункана Макмиллана состоялась в 2013 году в Ноттингемском театре. Новое шоу получит пять эпизодов.

В романе «1984» описывается общество, подавленное диктатурой Большого Брата, который ради сохранения абсолютной власти тщательно контролирует каждого жителя страны. Далеко не все граждане сверхдержавы согласны с существующим режимом.

Источник: daily.afisha.ru

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