По роману «1984» Джорджа Оруэлла снимут сериал

Независимая киностудия Wiip создаст сериал на основе романа-антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла.

Продюсеры займутся адаптацией пьесы, поставленной по книге. Премьера представления Роберта Айка и Дункана Макмиллана состоялась в 2013 году в Ноттингемском театре. Новое шоу получит пять эпизодов.

В романе «1984» описывается общество, подавленное диктатурой Большого Брата, который ради сохранения абсолютной власти тщательно контролирует каждого жителя страны. Далеко не все граждане сверхдержавы согласны с существующим режимом.