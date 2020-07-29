Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/171/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/171f1b23c7acd78f3bea6ec8b16e56ac.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
plyazhi-na-kapshagae-v-borovom-ozera-kol-say-i-kaindy-planiruyut-otkryt
Пляжи на Капшагае, в Боровом, озера Кольсай и Каинды планируют открыть
60
/
/

Сегодня в 10:16

Пляжи на Капшагае, в Боровом, озера Кольсай и Каинды планируют открыть

С 3 августа в Алматинской и Акмолинской областях планируют открыть туристические зоны.

Открытие пляжей на Капшагае, а также озер Кольсай и Каинды прогнозируют с 3 августа. Но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в области.

Сегодня внесли предложение в региональный оперативный штаб — возобновить работу пляжей при отелях и арендуемых, а также бань и бассейнов с 3 августа текущего года в Боровом и Зеренде.

Отельерам необходимо обратиться в акиматы для проведения обследования на предмет готовности. В случае положительного акта можно приступать к работе с ближайшего понедельника.

Пляжи, отели и бассейны после снятия карантина будут работать так:

— отели — при условии 50%-й наполняемости

— пляжи — из расчета 4 кв. м территории на одного человека

— бассейны — из расчета 2 кв. м пространства бассейна на одного человека при общей заполняемости не более 30 человек. Соответствующие стандарты уже разрабатываются.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#алматы #отдых #пляж #нурсултан
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Поезд из Нур-Султана до Алаколя запустят с 30 июня
782
Новые табло на автобусных остановках установят в Астане
759
В Астане будет создана принципиально новая система школьных перевозок
1729