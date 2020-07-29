Пляжи на Капшагае, в Боровом, озера Кольсай и Каинды планируют открыть

С 3 августа в Алматинской и Акмолинской областях планируют открыть туристические зоны.

Открытие пляжей на Капшагае, а также озер Кольсай и Каинды прогнозируют с 3 августа. Но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в области.

Сегодня внесли предложение в региональный оперативный штаб — возобновить работу пляжей при отелях и арендуемых, а также бань и бассейнов с 3 августа текущего года в Боровом и Зеренде.

Отельерам необходимо обратиться в акиматы для проведения обследования на предмет готовности. В случае положительного акта можно приступать к работе с ближайшего понедельника.

Пляжи, отели и бассейны после снятия карантина будут работать так:

— отели — при условии 50%-й наполняемости

— пляжи — из расчета 4 кв. м территории на одного человека

— бассейны — из расчета 2 кв. м пространства бассейна на одного человека при общей заполняемости не более 30 человек. Соответствующие стандарты уже разрабатываются.