Playrix вошла в топ-3 разработчиков мобильных игр с самыми высокими доходами

Компания Playrix, основанная россиянами Игорем и Дмитрием Бухманами, вошла в тройку разработчиков мобильных игр с самыми высокими доходами в мире.

За год Playrix удалось подняться с седьмого места рейтинга на третье, сместив американскую Activision Blizzard — создателя культового шутера Call of Duty. При этом аналитики App Annie на раскрывают доходы разработчиков игр.

На первом и втором месте рейтинга расположились китайские Tencent и NetEase соответственно. App Annie формирует свой рейтинг на основе данных о доходах разработчиков от платных загрузок и покупок внутри их приложений.

Среди игр Playrix — Gardenscapes, Township, Fishdom и Sky Charms. По словам самих братьев Бухманов, их студия зарабатывает на платных функциях. Рекламы компания избегает, считая, что она отвлекает и раздражает пользователей.

Источник: incrussia.ru