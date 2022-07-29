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Платные подписки в Instagram, субтитры в TikTok и еще 6 обновлений социальных сетей, о которых нужно знать
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27.07.2022

Платные подписки в Instagram, субтитры в TikTok и еще 6 обновлений социальных сетей, о которых нужно знать

Каждый день в наших любимых социальных появляются новые функции и обновления. Рассказываем о самых интересных из них.


Instagram


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В социальной сети появились платные подписки на посты, сторис и прямые эфиры. Блогеры смогут делиться эксклюзивным контентом только для платных подписчиков.

Стоимость они выбирают сами: от 0,99 $ до 99,99 $. За установленную сумму подписчики смогут сами выбирать и просматривать посты, которые недоступны для бесплатных подписчиков.

Обновления также коснулись Reels. Теперь все видео будут публиковаться в этом формате. Также Reels можно продвигать в Instagram, но в них не должно быть отметок местоположения, стикеров или масок.

Кроме того вводится функция двойной камеры. С ее помощью можно снимать себя и то, что происходит вокруг.


WhatsApp

WhatsApp запустил функцию переноса данных c Android на iOS и наоборот: Яндекс.Новости


Мессенджер запустил функцию переноса аккаунта с Android на iOS.

Чтобы перенести аккаунт, фото профиля, индивидуальные и групповые чаты, а также медиафайлы и настройки устройства, должна быть установлена версия Android 5.0 или новее и версия iOS 15.5 или новее.

Если аккаунт переносится с Android-смартфона, то на него нужно установить приложение «Перенос на iOS», а iPhone должен быть сброшен до заводских настроек.


Facebook

Facebook добавляет новую вкладку Feeds в хронологическом порядке - Gamingsym Russia

Социальная сеть Facebook разделит главную новостную ленту сервиса на две вкладки.

В первую с названием Feeds попадут посты от друзей, групп и людей, на которых подписан пользователь. Вторая — Home станет рекомендательной. Она будет работать по аналогии с TikTok. В нее попадет контент, который, по мнению алгоритма платформы, может понравиться пользователю.


«Вконтакте»

ВКонтакте поможет зарабатывать на рекламе в прямых эфирах

Социальная сеть открыла авторам доступ к монетизации прямых эфиров.

Участники программы смогут получать доход от просмотра пользователями коротких рекламных видеороликов, которые будут показываться перед прямым эфиром.

Также «ВКонтакте» запустила vmoji — возможность создать персональный виртуальный аватар с помощью технологий распознавания лиц.


YouTube


YouTube Shorts: полное руководство плюс идеи для видео | Clipchamp Blog

В июле площадка отметила год с момента запуска Shorts — нового формата коротких роликов.

Сегодня Shorts генерируют более 30 миллиардов просмотров в день. Судя по статистике компании, небольшие видео лучше привлекают аудиторию и способствуют быстрому росту аудитории.


TikTok

TikTok, наконец, получил поддержку автоматических субтитров


Компания включила поддержку автоматических субтитров в любых видео.

Пока поддерживаются несколько языков: китайский, английский, немецкий, индонезийский, итальянский, корейский, португальский, испанский и турецкий.

Также стали доступны перевод текстового описания видео и стикеров.


Snapchat


Подписка Snapchat+: как оплатить подписку Snapchat в России


Социальная сеть вводит платную подписку Snapchat+. Подписчики смогут получать новые обновления раньше остальных пользователей и эксклюзивные функции.

Подписка будет стоить $3,99 в месяц. Пока она запущена в США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Австралии, Новой Зеландии, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. География подписки будет расширяться.

Также Snapchat подключил web-версию, которая будет поддерживаться браузером на компьютере.


Twitter


Twitter launches new Product Drops shopping feature on iOS devices | Mashable


Twitter выпустила обновление и новую функцию для Twitter Shopping. С помощью Product Drops пользователи смогут устанавливать напоминания о начале продаж. При покупке вещи с помощью этой кнопки, вы сможете увидеть всю информацию о продавце, его товаре и прочесть отзывы.

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#технологии #социальныесети #обновление #контент #монетизация
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.