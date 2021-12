Британская рок-группа Placebo опубликовала клип на сингл Beautiful James, который вышел в сентябре и станет частью их нового альбома. Музыкальное видео стилизовано под съемку дешевой камеры видеонаблюдения.

Beautiful James — первая песня Placebo после пятилетнего перерыва. Релиз Never Let Me Go, состоящего из 11 композиций, запланирован на 25 марта.

Источник: daily.afisha.ru